RETRO RÁDIÓ

Napi cuki: ha egy állatos videót nézel ma meg, akkor ez legyen az

Elképesztően cuki videó került fel a CT vizsgálatra váró kisállatokról. Ezt mindenképpen látnia kell!

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.04. 12:30
CT ct vizsgálat videó TikTok állatok

Elképesztően cuki videó került fel TikTokra a kisállatok CT vizsgálatáról. El sem tudtuk képzelni, hogy így kezelik az állatokat röntgen alatt.

Cuki videón a CT-re váró kisállatok
Cuki videón a CT-re váró kisállatok Fotó: Pexels

Cuki videók a vizsgálatra váró kisállatokról

Valaki bebugyolálva, valaki altatva várja a vizsgálatot.

@furrealfunnyoftiktok Animals undergoing CT scans.#fyp #foryou #animals #petsoftiktok #vet ♬ original sound - Phoenix - 엘만두🐰| #SWICY

Az állatok CT-vizsgálata, akárcsak az emberek esetében is fontos egy esetleges sérülésnél. A részletes képalkotó eljárás segít a diagnózis felállításában. A vizsgálat részletesebb képet ad, mint a hagyományos röntgen, és a modern számítógépes technológiának köszönhetően 3D-s rekonstrukciók is létrehozhatók. Az állatokat leginkább altatásban kell vizsgálni a mozdulatlanság biztosítása érdekében. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu