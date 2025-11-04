Napi cuki: ha egy állatos videót nézel ma meg, akkor ez legyen az

Elképesztően cuki videó került fel TikTokra a kisállatok CT vizsgálatáról. El sem tudtuk képzelni, hogy így kezelik az állatokat röntgen alatt.

Cuki videón a CT-re váró kisállatok Fotó: Pexels

Cuki videók a vizsgálatra váró kisállatokról

Valaki bebugyolálva, valaki altatva várja a vizsgálatot.

Az állatok CT-vizsgálata, akárcsak az emberek esetében is fontos egy esetleges sérülésnél. A részletes képalkotó eljárás segít a diagnózis felállításában. A vizsgálat részletesebb képet ad, mint a hagyományos röntgen, és a modern számítógépes technológiának köszönhetően 3D-s rekonstrukciók is létrehozhatók. Az állatokat leginkább altatásban kell vizsgálni a mozdulatlanság biztosítása érdekében.