Délután se nyitott ki a Corvin Pláza – friss fotók érkeztek
Pénteken dél körül leállt az élet az egyik belvárosi bevásárlóközpontban. Az ünnepek előtti pezsgés helyét a csend és a sötét folyosókon ténfergő tanácstalan emberek vették át. Az eladók pedig nagyon várják, hogy helyreálljon az áramellátás és ismét kinyithassák az üzleteket.
Kitárt fotocellás ajtók fogadták az érkezőket, a boltok nyitására várakozó emberek állnak a Corvin Pláza bejáratánál. A boltok bezártak, mert pénteken dél óta megszűnt az áramszolgáltatás Budapest egyik népszerű bevásárlóközpontjában.
Sötétbe borult a Corvin
Az üzletek sötétségbe borultak, a mozgólépcsők és a liftek sem működnek. A folyosókon világit néhány lámpa, azok energiaellátásáról aggregátor gondoskodik, így veszélyhelyzet nincs.
Az emberek türelmetlenek, hiszen sokan a péntek délutánt már a karácsonyi ajándékok beszerzésének szentelték volna. Sokak számára azonban ez most meghiúsult. Az üzletek ajtaját energia hiányában már több üzletnél bezárni sem lehetett, ezért az eladók székekből készített barikáddal hozták a vásárlók tudtára, hogy az üzlet zárva van.
A hiba elhárításán az áramszolgáltató munkatársai már dolgoznak, de sajnos még nem lehet tudni, hogy mikorra lesz áram Corvinban. Az üzemeltetéstől a Metropol megtudta: még ők sem tudják, mikor áll helyre az áramszolgáltatás.
Az E.ON. Hungária Csoport az alábbiakról tájékoztatta lapunkat:
,,Ma dél körül egy VIII. kerületi építkezésen munkavégzés közben megsértettek két középfeszültségű földkábelt, mely a Corvin Pláza áramellátását biztosította. Az E.ON szakemberei azonnal megkezdték a hiba feltárását és javítását, amelynek helyreállítása a fagyott föld miatt, várhatóan csak késő délután fejeződhet be. Addig is köszönjük az érintettek türelmét és megértését.”
