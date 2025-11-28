RETRO RÁDIÓ

Délután se nyitott ki a Corvin Pláza – friss fotók érkeztek

Pénteken dél körül leállt az élet az egyik belvárosi bevásárlóközpontban. Az ünnepek előtti pezsgés helyét a csend és a sötét folyosókon ténfergő tanácstalan emberek vették át. Az eladók pedig nagyon várják, hogy helyreálljon az áramellátás és ismét kinyithassák az üzleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 15:40
Módosítva: 2025.11.28. 16:59
Corvin Plázában áramszünet Corvin

Kitárt fotocellás ajtók fogadták az érkezőket, a boltok nyitására várakozó emberek állnak a Corvin Pláza bejáratánál. A boltok bezártak, mert pénteken dél óta megszűnt az áramszolgáltatás Budapest egyik népszerű bevásárlóközpontjában.

Pénteken dél óta megszűnt az áramszolgáltatás a Corvin Plázában  Fotó: Faludi Koppány

Sötétbe borult a Corvin

Az üzletek sötétségbe borultak, a mozgólépcsők és a liftek sem működnek. A folyosókon világit néhány lámpa, azok energiaellátásáról aggregátor gondoskodik, így veszélyhelyzet nincs. 

Sötétség honol az üzletekben is Fotó: Faludi Koppány

Az emberek türelmetlenek, hiszen sokan a péntek délutánt már a karácsonyi ajándékok beszerzésének szentelték volna. Sokak számára azonban ez most meghiúsult. Az üzletek ajtaját energia hiányában már több üzletnél bezárni sem lehetett, ezért az eladók székekből készített barikáddal hozták a vásárlók tudtára, hogy az üzlet zárva van.

Az emberek a folyosókon várják, hogy helyreálljon az áramszolgáltatás Fotó: Faludi Koppány

A hiba elhárításán az áramszolgáltató munkatársai már dolgoznak, de sajnos még nem lehet tudni, hogy mikorra lesz áram Corvinban. Az üzemeltetéstől a Metropol megtudta: még ők sem tudják, mikor áll helyre az áramszolgáltatás. 

Az E.ON. Hungária Csoport az alábbiakról tájékoztatta lapunkat:

,,Ma dél körül egy VIII. kerületi építkezésen munkavégzés közben megsértettek két középfeszültségű földkábelt, mely a Corvin Pláza áramellátását biztosította. Az E.ON szakemberei azonnal megkezdték a hiba feltárását és javítását, amelynek helyreállítása a fagyott föld miatt, várhatóan csak késő délután fejeződhet be. Addig is köszönjük az érintettek türelmét és megértését.”

 

