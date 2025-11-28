Sötétségbe borult a Corvin Pláza – órákig nem várható javulás

A Corvin Pláza teljes sötétségbe borult, emiatt a boltok és az éttermek is bezártak. Egyelőre nem tudni, hogy mikor fogják tudni a szakemberek helyre állítani a problémát – közölte a Bors.

Teljes áramkimaradás okozta a Corvin Pláza ideiglenes bezárását Fotó: Olvasói

A Corvin Pláza éttermei és boltjai is bezártak

Sötétségbe burkolózott a budapesti Corvin Pláza, áramszünet miatt.

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozza a fennakadást, az Elmű már dolgozik a probléma megoldásán. Az épület üzemeltetése arra kéri az embereket, hogy senki ne induljon el a Corvin Plázába vásárolni, ugyanis mindegyik boltot bezárták!

A Világgazdaság megkereste a pláza üzemeltetését, azt mondták, hogy az Elmű és munkatársai is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a problémát.

Nagyjából péntek dél óta semmi sem működik, emiatt kellett a boltokat bezárni. Akadtak olyan üzletek, ahol még sikerült a rácsokat lehúzni, másutt azonban már erre sem volt lehetőség.

Az éttermi rész is teljesen bezárt, így azt javasolják, hogy ne látogassa senki a Corvin Pláza boltjait.

UPDATE: Az E.On közleményben azt írta: ,,Ma dél körül egy VIII. kerületi építkezésen munkavégzés közben megsértettek két középfeszültségű földkábelt, mely a Corvin pláza áramellátását biztosította. Az E.ON szakemberei azonnal megkezdték a hiba feltárását és javítását, amelynek helyreállítása a fagyott föld miatt, várhatóan csak késő délután fejeződhet be. Addig is köszönjük az érintettek türelmét és megértését."