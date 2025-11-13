Ilyen gyorsbeavatkozó járművet kapott a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság – mutatjuk!

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (BÖT) épületében november 13-án, csütörtök reggel egyedülálló együttműködés eredményét láthattuk – írja a Bors. Ünnepélyes keretek között átadtak egy gyorsbeavatkozó járművet, amellyel hatékonyan vonulhatnak fel a balesetek helyszínén. Évente több mint száz alkalommal riasztják a tűzoltókat az M1-es autópályára, ahol évek óta segítik az MKIF Zrt. munkáját.

Fotó: Markovics Gábor

Új, mentést segítő járművet kapott a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság

Az átadón beszédet mondott a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Pro Filii Alapítvány alapítója, Mészáros Lőrinc, az MKIF Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás, Bicske polgármestere és a BÖT elnöke, Bálint Istvánné Andrea, valamint a térség országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán. Jelen volt Takács József, a bicskei Petőfi Művelődési Központ vezetője és dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes igazgató is.

A korábbi jármű egy 45 éves, kétszemélyes Mercedes cseréje már éppen időszerű volt. Az új, ötszemélyes járművel gyorsabban és gördülékenyebben tudnak felvonulni az utakra, hogy segítséget nyújtsanak. A tűzoltók által szaknyelven csak „pályaszer” autónak nevezett jármű különlegessége, hogy személyautó méretű, így az autópályán is jobban manőverezhető és gyorsabb. A jármű az átadás után azonnal szolgálatba is állt.

Mészáros Lőrinc megerősítette, hogy a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság számíthat a segítségre és a támogatásra.

A Mészáros Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében évente közel 20 milliárd forintot fordít jótékonysági célokra. Olyan ügyek mellé állunk, amelyek létfontosságú szerepet töltenek be egy közösség életében

– emelte ki Mészáros Lőrinc.

A tűzoltók nap mint nap emberfeletti munkát végeznek. Odaadással és bátorsággal mentenek emberi életeket, óvják és védelmezik otthonunkat és a környezetünket. Ezért döntöttünk úgy, hogy segítjük a munkájukat, mindemellett fontos kiemelnem, hogy ezzel nemcsak a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság munkájához, hanem a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéhez is hozzájárulunk, hiszen a két szervezet szorosan együttműködik.

Megjegyezte; reméli, hogy nem lesz túl gyakran szükség a jármű bevetésére, hiszen ezzel akkor vonulnak fel, amikor baj van.