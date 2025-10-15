Pastrami: ragyogó ötletekkel újult meg az óbudai étterem
A megújult Pastrami étterem csodálatos gasztronómiai élményt nyújt.
A Mészáros Csoport égisze alatt újranyílt étterem a magyar tradíció és a modern technológia tökéletes elegye lett. Az elmúlt években csak kapkodtuk a fejünket a vendéglátásban (is) végbemenő óriási léptékű technológiai változásokon. Néha már-már múltból érkezett időutazónak érezhetjük magunkat, amikor belépünk egy-egy ultramodern belvárosi étterembe. A gyorséttermek, pho-levesezők és gyrosozók kavalkádjában a multikulturalizmus égisze alatt bárhol a világon lehetnénk – így elvesznek az igazi magyar ízek? A cél az volt, hogy itt bizony megőrizzék a hazai ízeket, természetesen olyan ikonikus ételekkel együtt, mint a Pastrami szendvics, amely már 16 éve az étterem, a brand egyik meghatározó fogása - írja a Bors.
Igazi magyar ízekben is elmerülhetünk!
Minden feltétel adott ahhoz, hogy az étterem egy olyan közösségi tér legyen itt Óbudán, ahol kellemes és kényelmes környezetben finom ételeket lehet enni. A beruházásnak köszönhetően ugyanis megújulhatott az egész a vendéglátóhely, sőt, a vendégtér befogadóképessége is emelkedett, így a 675 négyzetméteres területen immár akár 100 vendég egyidejű kiszolgálása is biztosított.
- mondta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa köszöntőbeszédében.
Mészáros Lőrinc kitért arra is, hogy a Pastrami a családiasság jegyében megőrzi a közelmúlt magyar bisztrós, otthonos kultúráját. Mi sem jelzi jobban ezt a törekvést, mint maga a projektmenedzser személye, Felházi Szilárd, akit ragyogó ötlettől vezérelve a street food világából igazoltak, mellette mégis megőrizték az eredeti klasszikus szakembergárda 90%-át.
A megújult Pastrami egy családbarát hely, amely egyszerre szólítja meg a régi és az új vendégkört, rugalmasan alkalmazkodik a piaci igényekhez, és nem utolsósorban üzletileg is stabil alapokon áll. Fontos célunk, hogy a magyar beszállítói kapcsolatokat tovább erősítsük, mert büszkék vagyunk rá, hogy kiváló minőségű, friss, hazai alapanyagokkal dolgozunk. Hiszünk abban, hogy az étel összeköt generációkat, ízléseket és embereket – és ezt az élményt szeretnénk mindenkinek továbbadni.
– emelte ki Felházi Szilárd projektvezető.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre