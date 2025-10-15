Pastrami: ragyogó ötletekkel újult meg az óbudai étterem

A Mészáros Csoport égisze alatt újranyílt étterem a magyar tradíció és a modern technológia tökéletes elegye lett. Az elmúlt években csak kapkodtuk a fejünket a vendéglátásban (is) végbemenő óriási léptékű technológiai változásokon. Néha már-már múltból érkezett időutazónak érezhetjük magunkat, amikor belépünk egy-egy ultramodern belvárosi étterembe. A gyorséttermek, pho-levesezők és gyrosozók kavalkádjában a multikulturalizmus égisze alatt bárhol a világon lehetnénk – így elvesznek az igazi magyar ízek? A cél az volt, hogy itt bizony megőrizzék a hazai ízeket, természetesen olyan ikonikus ételekkel együtt, mint a Pastrami szendvics, amely már 16 éve az étterem, a brand egyik meghatározó fogása - írja a Bors.

Mészáros Lőrinc a Pastrami étterem újranyitásán / Fotó: Kondella Misi Photography

Igazi magyar ízekben is elmerülhetünk!

Minden feltétel adott ahhoz, hogy az étterem egy olyan közösségi tér legyen itt Óbudán, ahol kellemes és kényelmes környezetben finom ételeket lehet enni. A beruházásnak köszönhetően ugyanis megújulhatott az egész a vendéglátóhely, sőt, a vendégtér befogadóképessége is emelkedett, így a 675 négyzetméteres területen immár akár 100 vendég egyidejű kiszolgálása is biztosított.

- mondta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa köszöntőbeszédében.

Mészáros Lőrinc kitért arra is, hogy a Pastrami a családiasság jegyében megőrzi a közelmúlt magyar bisztrós, otthonos kultúráját. Mi sem jelzi jobban ezt a törekvést, mint maga a projektmenedzser személye, Felházi Szilárd, akit ragyogó ötlettől vezérelve a street food világából igazoltak, mellette mégis megőrizték az eredeti klasszikus szakembergárda 90%-át.

A megújult Pastrami egy családbarát hely, amely egyszerre szólítja meg a régi és az új vendégkört, rugalmasan alkalmazkodik a piaci igényekhez, és nem utolsósorban üzletileg is stabil alapokon áll. Fontos célunk, hogy a magyar beszállítói kapcsolatokat tovább erősítsük, mert büszkék vagyunk rá, hogy kiváló minőségű, friss, hazai alapanyagokkal dolgozunk. Hiszünk abban, hogy az étel összeköt generációkat, ízléseket és embereket – és ezt az élményt szeretnénk mindenkinek továbbadni.

– emelte ki Felházi Szilárd projektvezető.