Beindult a kommentcunami: tűzoltóknak kellett kimenteniük a bezárt autóból a kétéves bajkeverőket
Egy napon belül kétszer is tűzoltóknak kellett szabadítaniuk a bezárt autóból a gyereket. A kicsik ugyanis véletlenül magukra csukták a kocsiajtót, benne a kulccsal. Az esetekről szóló beszámoló alatt aztán kommentáradat indult: mindenkinek van egy története arról, amikor a gyerek magát be- vagy szüleit kizárta. „Veszélyes Kétévesek” – a tűzoltók így nevezik a kis bajkeverőket.
Két város, két kaland, két apró lázadó – a nap, amikor a „Veszélyes Kétévesek” országos razziát tartottak. Előbb Bácsalmáson zárta magát be a kocsiba egy másfél éves kisfiú, majd Budakalászon egy egyéves döntött úgy, hogy ideje megtapasztalni a függetlenség ízét. A bezárt gyerek mindkét esetben jól járt: a tűzoltók percek alatt a helyszínen voltak és sikeresen kiszabadították a kicsiket.
Bácsalmáson feszítőpárna segített, Budakalászon pedig a pótkulcs volt a megmentő – miközben a tűzoltók és a szülők együtt biztatták a „kis aktivistát”, aki a kocsiban vidáman levette a zokniját és a nadrágját, mintha épp nyaralna.
Bezárt gyerekek – nevetős kommentek
Az internet persze rögtön felrobbant a történettől – szülők százai osztották meg saját, hasonló kalandukat.
Egy anyuka így írta le a sztoriját:
Most már én is nevetek, de amikor a 2 évesem kizárt az erkélyre, nem éppen volt nevethetnékem. Szerencsére nem mozdult el az ajtótól, nálam volt telefon és apa is hamar hazaért. Kétrét görnyedve a röhögéstől nyitotta ki az erkélyajtót.
Egy másik hozzászóló pedig így emlékezett:
Engem a frissen elkészült házból zárt ki a kétéves lányom. Jó, hogy volt egy gyenge pont, ahol be tudtam jutni, de ő is ideges volt – és a férjem is, amikor meglátta, mit műveltem... Utólag vicces.
És persze jött a családi klasszikus:
Az öcsém 3-4 évesen magára zárta a WC-ajtót a nagyszüleimnél. Kinyitni nem tudta, de már épp a kulcsot dobta volna a WC-be. Nagymamám könyörgött neki, hogy inkább adja ki a kulcsot az ajtó alatti szellőzőn.
Juditnak kicsit sokba került a fiai szófogadása. A Metropolnak elmesélte: négy- és nyolcéves kisfiát hagyta az autóban, de csak egy pillanatra, amíg kidobja a szemetet. Előbb azonban a lelkükre kötötte, hogy a kocsikulcshoz ne nyúljanak. Mire megfordult a szemetestől, mind a két gyerek a kocsi mellett, a járdán bohóckodott, a kocsi pedig csukva. „Hol a kulcs?” – kérdezte a meglepődött anyuka, mire a fiúk büszkén jelentették: ők szót fogadtak, a kulcshoz nem nyúltak. Az bent maradt az autóban, ami automatikusan bezárt.
A telefonom is az autóban maradt, még szerencse, hogy legalább a pénztárcám nálam volt. Így villamossal hazamentünk, de pótkulcsunk nem volt, ezért fel kellett töretni az autót
– meséli most már mosolyogva az anyuka, de bevallja: akkor azért bosszankodott.
A tűzoltók közösségi oldala alatt záporoznak a nevetős kommentek, de mindenki egyetért abban, hogy ezekben a helyzetekben egy hajszál választja el a pánikot a poéntól. A szakemberek szerint a gyereknevelés legnagyobb kihívása, hogy a kicsik felfedezővágyát kordában tartsuk – de néha ők bizony jobban tanítanak minket, mint mi őket. A vicces történetek sora ezzel még biztosan nem ért véget, mert a „Veszélyes Kétévesek” mozgalom nem adja fel: mindig akad egy új ajtó, egy új kulcs és egy új „mini függetlenségi nyilatkozat”.
