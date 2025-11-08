Beindult a kommentcunami: tűzoltóknak kellett kimenteniük a bezárt autóból a kétéves bajkeverőket

Két város, két kaland, két apró lázadó – a nap, amikor a „Veszélyes Kétévesek” országos razziát tartottak. Előbb Bácsalmáson zárta magát be a kocsiba egy másfél éves kisfiú, majd Budakalászon egy egyéves döntött úgy, hogy ideje megtapasztalni a függetlenség ízét. A bezárt gyerek mindkét esetben jól járt: a tűzoltók percek alatt a helyszínen voltak és sikeresen kiszabadították a kicsiket.

Bácsalmáson feszítőpárna segített, Budakalászon pedig a pótkulcs volt a megmentő – miközben a tűzoltók és a szülők együtt biztatták a „kis aktivistát”, aki a kocsiban vidáman levette a zokniját és a nadrágját, mintha épp nyaralna.

A bezárt gyerek jó mókának fogta fel a történteket (Fotó: 123RF – Képünk illusztráció)

Bezárt gyerekek – nevetős kommentek

Az internet persze rögtön felrobbant a történettől – szülők százai osztották meg saját, hasonló kalandukat.

Egy anyuka így írta le a sztoriját:

Most már én is nevetek, de amikor a 2 évesem kizárt az erkélyre, nem éppen volt nevethetnékem. Szerencsére nem mozdult el az ajtótól, nálam volt telefon és apa is hamar hazaért. Kétrét görnyedve a röhögéstől nyitotta ki az erkélyajtót.

Egy másik hozzászóló pedig így emlékezett:

Engem a frissen elkészült házból zárt ki a kétéves lányom. Jó, hogy volt egy gyenge pont, ahol be tudtam jutni, de ő is ideges volt – és a férjem is, amikor meglátta, mit műveltem... Utólag vicces.

És persze jött a családi klasszikus:

Az öcsém 3-4 évesen magára zárta a WC-ajtót a nagyszüleimnél. Kinyitni nem tudta, de már épp a kulcsot dobta volna a WC-be. Nagymamám könyörgött neki, hogy inkább adja ki a kulcsot az ajtó alatti szellőzőn.

Juditnak kicsit sokba került a fiai szófogadása. A Metropolnak elmesélte: négy- és nyolcéves kisfiát hagyta az autóban, de csak egy pillanatra, amíg kidobja a szemetet. Előbb azonban a lelkükre kötötte, hogy a kocsikulcshoz ne nyúljanak. Mire megfordult a szemetestől, mind a két gyerek a kocsi mellett, a járdán bohóckodott, a kocsi pedig csukva. „Hol a kulcs?” – kérdezte a meglepődött anyuka, mire a fiúk büszkén jelentették: ők szót fogadtak, a kulcshoz nem nyúltak. Az bent maradt az autóban, ami automatikusan bezárt.

A telefonom is az autóban maradt, még szerencse, hogy legalább a pénztárcám nálam volt. Így villamossal hazamentünk, de pótkulcsunk nem volt, ezért fel kellett töretni az autót

– meséli most már mosolyogva az anyuka, de bevallja: akkor azért bosszankodott.