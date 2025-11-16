"Már attól meghatódom, hogy az emberek irodalmat olvasnak, attól pedig különösen, hogy az én könyvemet is elolvassák és szeretik" – Andor Éva büszke első regényének sikerére
Andor Éva első regénye, a 'Nizzánál a tenger' nyáron megkapta a legjobb első regénynek járó díjat. Az idén húszéves Versünnep fesztiválon, november 8-én és 9-én találkozhattak is a szerzővel az érdeklődők. A fesztivált a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában tartották.
Kolti Helga, a Versünnep Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a rendezvény célja a kulturális értékek ápolása, a művészeti közösségek erősítése és a tehetségek felkutatása. A programon kerekasztal-beszélgetéseket tartottak, Andor Éva Nizzánál a tenger című kötetét közelebbről is megismerhették az érdeklődők. A regény nyáron kapta meg a legjobb első regénynek járó díjat.
A kétnapos Versünnepen általános és középiskolás diákok szavaltak. A rendezvény zsűrije;
- Kolti Helga színész, a Versünnep Alapítvány elnöke,
- Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színész,
- Szabó Sebestyén László Junior Prima-díjas színész és
- Turi Bálint színész voltak.
Minden fellépő oklevelet és ajándékot kapott.
Andor Éva első regénye hamarosan újra elérhető lesz. A verseny mellett a Magyar Napló Kiadó, az Orpheusz Kiadó és a Széphalom Könyvműhely kiadványairól beszélgettek, köztük volt szó Andor Éva Nizzánál a tenger, Mezey Katalin Örökség, Nagy-Koppány Zsolt A remegő kezű órásmester és Szentmártoni János Eső előtt hazatérni című könyvéveiről.
Megtisztelő volt, hogy jelen lehettem a rendezvényen, és beszélgethettünk a regényemről. Nem ezt volt az első író-olvasó találkozó, de Erős Kinga mindig mást kérdez. Alig kezdődött el a beszélgetés, néhány perc elteltével már éreztem, hogy a közönség érdeklődve figyel
– fogalmazott Andor Éva, aki 2024-ben vehette át az Év legsikeresebb szerzője-díjat a Nizzánál a tenger című regényért a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó Oláh János-emlékestjén.
Idén augusztusban pedig a Debüt-díjat kapta meg a könyv, amelyet a tokaji írótáborban vehetett át a szerző.
Nagyon megtisztelő, hogy ezt a szakmai díjat is megkaphattam. Egyáltalán nem számítottam rá, amikor megtudtam, a meglepetéstől majdnem elejtettem a telefonomat. Az olvasóktól is számtalan visszajelzés érkezik – egyik-másik elképesztően megható. Bár én már attól meghatódom, hogy az emberek irodalmat olvasnak. Attól pedig különösen, hogy az én könyvemet is elolvassák és szeretik. Nagyon sokan megkeresnek a kérdéssel, akik még nem olvasták, hogy hol vehetik meg a kötetet. Hamarosan nyilvánosságra hozom, mikortól és hol lehet újra megvásárolni.
– mondta Andor Éva.
A Versünnep fesztivál éppen egy jubiláló évében van. Kolti Helga az Origónak azt mondta, az idei versenyen napra pontosan húszéves a Versünnep.
Színésznőként végeztem a Színművészeti Főiskolán, ahol a tanulmányaink fontos eleme volt a versmondás – és ez különösen kedves volt a szívemnek már akkor is. Sajnos a versmondás kezd háttérbe szorulni, egyre kevesebben mondanak professzionális módon verseket a pódiumokon. Úgy éreztem, olyan csodálatos az anyanyelvünk, irodalmunk, nem szabad veszendőben hagyni. Fel kell hívni egy mozgalommal a figyelmet erre a csodára. Ekkor született meg a Versünnep ötlete. Az első időszakban a művészek számára rendeztük meg az eseményt, hogy megfelelő figyelmet kapjon a vers, és népszerűsítsük a műfajt. Tizennégy évvel ezelőtt pedig az amatőröknek is elindítottuk a versenyt, aminek a vége egy nemzetközi seregszemle. Ez zajlott most november 8-án és 9-én a Kálmán Imre Teátrumban.
– tette hozzá Kolti Helga. Az alapítvány elnöke arról is beszélt, hogy minden évben egyre magasabb színvonalú produkciókat látnak, és ebben az ő tehetséggondozó munkájuk is benne van. Ezt a jövőben is elhivatottan szeretnék folytatni. Hisz abban, hogy mindenki számára az volt a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hétvégét a versek társaságában tölthette.
