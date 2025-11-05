,,Csak védekeztem” – agyonlőtte osztálytársát a 15 éves, mert nem kért bocsánatot

Vádat emeltek az egyesült államokbeli 15 éves floridai Jacori Antonio Redding ellen, amiért megölte a 16 éves osztálytársát, Pinien Dalmacyt. A lawandcrime cikke szerint a fiatal fiú meglökte őt, majd nem volt hajlandó tettéért bocsánatot kérni, ez okozta a vesztét.

Agyonlőtte osztálytársát a fiatal fiú Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Agyonlőtte osztálytársát, mert meglökte őt

A gyilkossá vált fiú azon dühödött fel, hogy Pinien az iskola folyosóján nekiment, majd nem kért tőle bocsánatot. 14 óra 45 perckor verekedés alakult ki a gimivel szemközti Vogt-Meloon Parkban, miután odahívta későbbi áldozatát – számolt be róla a Tények.

Az elkövető a park felé sétálva gúnyolni kezdte áldozatát, aki ezért meglökte, majd elkezdtek verekedni. Még egy videó is rögzítette a brutális bűncselekményt, ahogy a fiú előkap egy fegyvert, és agyonlövi vele az iskolatársát. A tragédia után visszarohant a gimi épületébe.

A hatóságok a helyszínre siettek, és kórházba szállították a fiút, aki végül nem élte túl a lövést. A rendőrség ezt követően a gimnáziumba ment, ahol a lövést leadó fiú azt állította, hogy csak védekezésből követte el tettét.

A fegyver az iskolatáskájában volt, így letartóztatták lőfegyverbirtoklás és emberölés vádjával. A rendőrség kiemelte, hogy az iskolában már közel negyven fegyelmi incidense volt a fiatal fiúnak, korábban pedig autólopás miatt le is tartóztatták. A következő tárgyalásig az Orange megyei börtönben tartják fogva.