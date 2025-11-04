RETRO RÁDIÓ

A tiszás Bige László fia a külföldi multikat védi a borsodi emberekkel szemben

A tiszás Bige László fia, kiállt a Strabag mellett, miután Lázár János élesen bírálta a céget az M30-as autópálya hibás kivitelezése miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 13:15
Módosítva: 2025.11.04. 13:54
Bige László m30 autópálya Lázár János

Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt hét pénteken számolt be arról, hogy október 31-én nem tudják átadni az M30-as autópálya lezárt szakaszát, ugyanis a kivitelező cég, amely a Strabag volt, nem tartotta be az általuk elrontott munka kijavításának határidejét. 

A Strabag által elrontott útszakasz. Fotó: Lázár János Facebook

Az igazság az, hogy – úgy mondom, ahogy felénk szokták –, a Strabag átb…szott bennünket, és nagyobb baj az, hogy ezzel a Borsod megyeieket büntetik

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: hittek a Strabagnak, ez súlyos hiba volt. „A Strabag megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító.” A Strabagnak sikerült elérnie, hogy bünteti a választópolgárokat és csuklóztatja a kormányt – jelezte a miniszter. Majd rámutatott: ez egy garanciális felelősségvállalás, egy olyan hiba, amit a cégnek kell kijavítani. 

A kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025 október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be. 

- írta bejegyzésében Lázár János, majd azt is elárulta, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. 

Ugyanis, mint ahogy az kiderült, a kivitelező cég pénzzel és és közvéleménykutatások megrendelésével támogatja a Magyar Pétert és a Tisza pártot. Ebből pedig tisztán látszik, hogy a Strabagnak sokkal fontosabb Magyar Péter mint az, hogy az emberek használni tudják az M30-as autópályát. 

A tiszás Bige László fia a Strabagot védi

Bige László fia a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált Lázár János bejelentésére. A Tisza embere úgy fogalmazott, hogy "nem tud elmenni Lázár miniszter úr megnyilvánulása mellett". 

Bige Dávid ahelyett, hogy a borsodi emberek mellé állna a Strabagot kezdte védeni a posztjában és a kormányt okolja azért, hogy a kivitelező cég nem csinálta meg a munkát és nem tartotta be az ígéreteit. Emellett az egyértelmű tényekkel szemben azt állítja, hogy a vállalatok nem támogathatnak politikai pártokat Magyarországon.

Ezek után pedig azt is le írta, indokolatlannak tartja az út felújításokat, mivel az M3-as autópályán rengeteg helyen javítják az útburkolatot, szerinte pedig ez nem indokolt és teljesen felesleges. Bige Dávid ezzel a kijelentésével egyértelműen cserben hagyta a borsodiakat, akinek az M3-as autópálya rengeteget segít a napi közlekedéseik során.

Bejegyzése végén pedig felvette a már megszokott tiszás tempót és megfenyegette Lázár János minisztert, aki szerinte a jövő évi választások után el fogja veszíteni az állását.

 

 

 

