Döbbenetes, egyben hihetetlennek tűnő történet tarol az interneten egy cicáról, akinek meg volt írva a sorsa. Vagy mégsem? A macskát egy parkoló emeletéről dobta le egy csoport kegyetlen gyerek, miközben nevetve nézte a szerencsétlen jószágot. Aki látta, döbbenten nézte a sokkoló jelenetet – egy nő kivételével, aki azonnal a kiscica segítségére sietett. S láss csodát: a szeretet meggyógyította a súlyosan sérült kisállatot!

Egy csapat kegyetlen gyerek bántotta, viszont a szeretet meggyógyította a súlyosan sérült kiscicát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Az állatkórházba érve a nő kivizsgáltatta a jószágot, a diagnózis döbbenetes volt.

A röntgen több mint 50 törést mutatott ki a kiscicánál.

Az állatorvos szomorú hírt közölt: az állatnak nem sok esélye maradt a túlélésre, de ha mégis életben marad, soha többé nem tud majd járni. A nő azonban nem adta fel. Puha kendőbe bugyolálta a macskát és hazavitte. Egész nap mellette volt, a kiscica hálás köszönetképpen a nyakán aludt.

Hihetetlen történet, a szeretet meggyógyította a négylábút

Hónapokkal később megtörtént a csoda! A kiscica nemcsak túlélte a lehetetlent, de újra járni kezdett. A Meow Cove Facebook-oldalán megosztott történet rengeteg embert megérintett.

A cica azóta is a megmentője nyakán szokott aludni, hiszen ott tapasztalta meg a szeretet erejét.

A kommentelők közül sokan csodának tartják a történetet, mások a bántalmazó gyerekek kapcsán osztották meg a gondolataikat.

Az iskoláknak meg kellene tanítaniuk a gyerekeket az erőszakmentességre, az állatokkal való törődésre és az empátiára

– írta egy hozzászóló.