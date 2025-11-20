Hihetetlen: 50 csontja tört el, de a szeretet meggyógyította – Fotó
Elképesztő történet, elképesztő fotó. A szeretet meggyógyította a súlyos sérültet.
Döbbenetes, egyben hihetetlennek tűnő történet tarol az interneten egy cicáról, akinek meg volt írva a sorsa. Vagy mégsem? A macskát egy parkoló emeletéről dobta le egy csoport kegyetlen gyerek, miközben nevetve nézte a szerencsétlen jószágot. Aki látta, döbbenten nézte a sokkoló jelenetet – egy nő kivételével, aki azonnal a kiscica segítségére sietett. S láss csodát: a szeretet meggyógyította a súlyosan sérült kisállatot!
Az állatkórházba érve a nő kivizsgáltatta a jószágot, a diagnózis döbbenetes volt.
A röntgen több mint 50 törést mutatott ki a kiscicánál.
Az állatorvos szomorú hírt közölt: az állatnak nem sok esélye maradt a túlélésre, de ha mégis életben marad, soha többé nem tud majd járni. A nő azonban nem adta fel. Puha kendőbe bugyolálta a macskát és hazavitte. Egész nap mellette volt, a kiscica hálás köszönetképpen a nyakán aludt.
Hónapokkal később megtörtént a csoda! A kiscica nemcsak túlélte a lehetetlent, de újra járni kezdett. A Meow Cove Facebook-oldalán megosztott történet rengeteg embert megérintett.
A cica azóta is a megmentője nyakán szokott aludni, hiszen ott tapasztalta meg a szeretet erejét.
A kommentelők közül sokan csodának tartják a történetet, mások a bántalmazó gyerekek kapcsán osztották meg a gondolataikat.
Az iskoláknak meg kellene tanítaniuk a gyerekeket az erőszakmentességre, az állatokkal való törődésre és az empátiára
– írta egy hozzászóló.
