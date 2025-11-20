RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: 50 csontja tört el, de a szeretet meggyógyította – Fotó

Elképesztő történet, elképesztő fotó. A szeretet meggyógyította a súlyos sérültet.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.20.
csonttörés mentés macska

Döbbenetes, egyben hihetetlennek tűnő történet tarol az interneten egy cicáról, akinek meg volt írva a sorsa. Vagy mégsem? A macskát egy parkoló emeletéről dobta le egy csoport kegyetlen gyerek, miközben nevetve nézte a szerencsétlen jószágot. Aki látta, döbbenten nézte a sokkoló jelenetet – egy nő kivételével, aki azonnal a kiscica segítségére sietett. S láss csodát: a szeretet meggyógyította a súlyosan sérült kisállatot!

a szeretet meggyógyította
Egy csapat kegyetlen gyerek bántotta, viszont a szeretet meggyógyította a súlyosan sérült kiscicát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Az állatkórházba érve a nő kivizsgáltatta a jószágot, a diagnózis döbbenetes volt.

A röntgen több mint 50 törést mutatott ki a kiscicánál.

Az állatorvos szomorú hírt közölt: az állatnak nem sok esélye maradt a túlélésre, de ha mégis életben marad, soha többé nem tud majd járni. A nő azonban nem adta fel. Puha kendőbe bugyolálta a macskát és hazavitte. Egész nap mellette volt, a kiscica hálás köszönetképpen a nyakán aludt.

Hihetetlen történet, a szeretet meggyógyította a négylábút

Hónapokkal később megtörtént a csoda! A kiscica nemcsak túlélte a lehetetlent, de újra járni kezdett. A Meow Cove Facebook-oldalán megosztott történet rengeteg embert megérintett.

A cica azóta is a megmentője nyakán szokott aludni, hiszen ott tapasztalta meg a szeretet erejét.

A kommentelők közül sokan csodának tartják a történetet, mások a bántalmazó gyerekek kapcsán osztották meg a gondolataikat.

Az iskoláknak meg kellene tanítaniuk a gyerekeket az erőszakmentességre, az állatokkal való törődésre és az empátiára

– írta egy hozzászóló.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
