Nyomd a mellkast a Stayin’ Alive ritmusára - Pulóverkampány indul az újraélesztésért

„Te például mit csinálsz, ha egy fószer összeesik előtted az utcán?” – idén 10 éve tette fel a kérdést Csuja Imre az OMSZA ma már ikonikusnak számító társadalmi edukációs kampányfilmjében, majd sajátos stílusában meg is mutatta, mi a teendő ilyen esetben. A kerek évfordulóról támogatói pulóverekkel emlékezik meg az OMSZA és a Dorko, amelyre a legfontosabb tudnivalókat nyomták. A kampányhoz Faragó András színművész, az OMSZA edukációs kisfilmjeinek állandó szereplője állt modellt.

Az újraélesztés napján limitált pulóverkollaborációval jelentkezik a Dorko és a Mentőalapítvány. Fotó: OMSZA/Dorko

Hívd, nyomd, Stayin’ Alive – vagyis hívd a 112-őt, majd másodpercenként kétszer, 5-6 centiméter mélyen nyomd a mellkast a Stayin’ Alive ritmusára. Ez a közérthető üzenet a Tartsd életben! Újraélesztés egyszerűen és gyorsan c. kisfilm megjelenése óta a különböző platformokon több mint 2 millió emberhez jutott el, de a Mentőalapítvány ennél is fontosabb eredménynek tartja, hogy több olyan esetről tudnak, amikor egy civil a kisfilmben látottak alapján mentette meg valakinek az életét.

„Szerettük volna ismét felhívni a figyelmet a laikus életmentés fontosságára, ezért kerestük meg a Dorkót. Bízunk benne, hogy kampányunk hatására sokan ismét megnézik, vagy új nézőként felfedezik kisfilmünket, és ha megtörténik a baj, laikusként mernek majd cselekedni.” – mondja Dr. Czakler Éva, mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke.

A limitált kiadású pulóver értékesítése október 16-án, az újraélesztés nemzetközi napján kezdődik, és minden pulcsi mellé egy újraélesztési útmutatót is mellékelnek. A Dorko minden TARTSD ÉLETBEN pulcsi értékesítésével az OMSZA-t támogatja, az alapítvány pedig a mentők munkáját segíti belőle olyan innovatív eszközök beszerzésével, amelyek alapból nem találhatók meg egy mentőautón, de sokszor hozzájárulhatnak a még hatékonyabb életmentéshez.