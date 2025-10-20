A riporter, aki kipróbálta a napi 8000 kalóriás szumóbirkózó diétát – és betegen, szótlanul végezte

Szumóbirkózó diétát próbált ki egy brit újságíró: egy napra a hivatásos szumóbirkózók étrendjét próbálta követni. Az eredmény? Fullasztó telítettség, gyomorgörcsök és a felismerés, hogy ez az ötlet már az elején kudarcra volt ítélve.

A szumóbirkózók diétája nem átlag embereknek való, és ezt meg is tapasztalta a bátor újságíró Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szumóbirkózó diéta: nem volt jó ötlet

A kísérlet apropóját a japán Grand Sumo Tournament londoni bemutatója adta, amely október közepén a Royal Albert Hallban zajlott. Negyven japán bajnok érkezett a brit fővárosba, hogy megmutassák, hogyan is néz ki egy 8000 kalóriás nap – és hogyan tartható fenn az a hatalmas izomtömeg, amelyet a szumó szelleme megkíván. A Daily Star újságírója úgy döntött, kipróbálja a különleges diétát: egy londoni japán éttermet hívott fel, hogy leadja élete rendelését.

Egy zöldséges udon, egy marhás udon, egy tenger gyümölcseivel teli yakisoba, egy csirke katsu curry, egy lazacos bento, és még egy adag vegán sushi... Ez így elég lesz egy embernek?

A vonal túlsó végén csend lett, majd bontották a hívást. Amikor a hatalmas mennyiségű étel megérkezett, a riporter még optimistán tekintett az asztalra tornyozott tálakra. Az első két adag tészta könnyedén lecsúszott – sőt, még néhány sárkánytekercs is belefért. De a harmadik tál után már kezdte érezni, hogy ez az egész kísérlet hatalmas hiba volt. A negyedik tál után izzadni kezdett, és éles fájdalom hasított a gyomrába. Mint később leírta:

A vereség pillanatát nehéz meghatározni. Minden elhomályosult, és elszédültem. De a végső csapást vagy a csirke katsu, vagy a lazacos teriyaki mérte rám

A kimerült újságíró hátradőlt, nyála lecsorgott az állán, miközben azon tűnődött, hogyan képesek ezek a férfiak nap mint nap ezt végigcsinálni.

A szumóbajnokok valóban emberfeletti mennyiségeket fogyasztanak. Egy londoni étterem, a Hawksmoor Seven Dials beszámolója szerint négy szumóóriás egyetlen vacsora alkalmával felfalt bordákat, porterhouse steakeket, osztrigát, homárt, burgonyapürét, marhakarppacciót, makrélasalátát és sajtos makarónit is.

A riporter kísérlete végül nem a testi erőről, hanem az emberi határok felismeréséről szólt. A szumók számára az étel az életük része – másoknak viszont egy tál ramen után már elég lenne a győzelem.