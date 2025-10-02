Most érkezett: belenyúl a kormány az szja-törvénybe

"Két adócsomagot tervez elfogadtatni idén a kormány az Országgyűléssel, az első már csütörtökön kikerül társadalmi egyeztetésre" – derült ki egy háttérbeszélgetésen, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartottak. Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkár elmondta: a kormány folyamatosan dolgozik az adócsökkentésen, az első csomag, amit most bemutatnak, főleg egy jogharmonizációs csomag, de számos változás lesz benne, ami például az édesanyák szja-mentességét is érinti - írja a Mandiner.

Ismertette az édesanyákat érintő változásokat Gerlaki Bence / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezzel kapcsolatban Gerlaki Bence kiemelte: szerdán életbe lépett a három gyermekes édesanyák szja-mentessége. Ehhez egy papír alapú formanyomtatványt kell benyújtani, amelyet a NAV oldaláról le lehet tölteni. Ezt kell benyújtani a munkáltatónak. De közben az adóhatóság el is küldi a cégeknek a felhívást, hogy segítsék őket és a munkavállalóikat, hogy miként élhetnek a mentességgel. Egy másik felület még az ONYA alkalmazás, online is benyújtható a nyilatkozat.

Novemberben már az emelt bérüket kaphatják meg az édesanyák

– húzta alá.

A novemberi adócsomag főbb intézkedéseire rátérve, Gerlaki Bence rámutatott: az szja-mentesség miatt bele kell nyúlni a törvénybe is, mivel az édesanyáké életük végéig tart, nem kell majd minden évben nyilatkozniuk, hanem elég lesz most egyszer, azután pedig folytatólagosan megmarad.

A 30 év alatti édesanyáknak is könnyítik a helyzetét, 2-3 ezer édesanyát érinti, hogy már januári elsejei időpontot vizsgálnak majd, ha valakinek a magzata addig betöltötte a 91. napot, akkor egész évre szja-mentessé válik.

