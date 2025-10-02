RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: belenyúl a kormány az szja-törvénybe

Fontos adóváltozásokra készül a kormány. A változások az édesanyák szja-mentességét is érintik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 15:37
Nemzetgazdasági Minisztériumban államtitkár Gerlaki Bence kormány törvény édesanya

"Két adócsomagot tervez elfogadtatni idén a kormány az Országgyűléssel, az első már csütörtökön kikerül társadalmi egyeztetésre" – derült ki egy háttérbeszélgetésen, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartottak. Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkár elmondta: a kormány folyamatosan dolgozik az adócsökkentésen, az első csomag, amit most bemutatnak, főleg egy jogharmonizációs csomag, de számos változás lesz benne, ami például az édesanyák szja-mentességét is érinti - írja a Mandiner.

GERLAKI Bence
Ismertette az édesanyákat érintő változásokat Gerlaki Bence / Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

Ezzel kapcsolatban Gerlaki Bence kiemelte: szerdán életbe lépett a három gyermekes édesanyák szja-mentessége. Ehhez egy papír alapú formanyomtatványt kell benyújtani, amelyet a NAV oldaláról le lehet tölteni. Ezt kell benyújtani a munkáltatónak. De közben az adóhatóság el is küldi a cégeknek a felhívást, hogy segítsék őket és a munkavállalóikat, hogy miként élhetnek a mentességgel. Egy másik felület még az ONYA alkalmazás, online is benyújtható a nyilatkozat.

Novemberben már az emelt bérüket kaphatják meg az édesanyák

– húzta alá.

A novemberi adócsomag főbb intézkedéseire rátérve, Gerlaki Bence rámutatott: az szja-mentesség miatt bele kell nyúlni a törvénybe is, mivel az édesanyáké életük végéig tart, nem kell majd minden évben nyilatkozniuk, hanem elég lesz most egyszer, azután pedig folytatólagosan megmarad.

A 30 év alatti édesanyáknak is könnyítik a helyzetét, 2-3 ezer édesanyát érinti, hogy már januári elsejei időpontot vizsgálnak majd, ha valakinek a magzata addig betöltötte a 91. napot, akkor egész évre szja-mentessé válik.

A további részleteket a Mandiner oldalán, IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu