Szijjártó Péter: más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért

"Más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért, a nemzethez, a valláshoz és a magyar örökséghez kapcsolódó értékek ugyanis jelenleg is súlyos támadás alatt állnak" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán Washingtonban.

Ezt mondta el Szijjártó Péter / Fotó: Purger Tamás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából szervezett nagykövetségi fogadáson arról beszélt, hogy hatvankilenc éve a magyar nép világos üzenetet küldött a világnak, miszerint "semmilyen áron nem hajlandó feladni a szabadságát és szuverenitását", ezért adóznak tisztelettel máig világszerte a felkelés hőseinek.

Az 1956-os magyarok szabad és szuverén országot akartak, világossá tették, hogy a diktatúrának nincs gyökere, nincs hagyománya Magyarországon, valamint demonstrálták, hogy milyen hatalmas erő rejlik a nemzeti egységben

- jelentette ki.

A magyar nép új irányt szabott, és noha a forradalmat kegyetlenül leverték, az akkori hősies helytállás segített minket abban, hogy túléljük a diktatúrát, és végül 1990-ben visszanyerjük a szabadságunkat és függetlenségünket

- tette hozzá.

Hálásak vagyunk azoknak, akik az életüket áldozták a forradalom során, és soha nem feledjük azokat, akik kénytelenek voltak elmenekülni Magyarországról a kommunista diktatúra idején. Büszkék vagyunk arra, hogy a szerte a világban élő magyar közösségek soha nem feledték el, mit jelent magyarnak lenni, soha nem feledték a forradalom örökségét, és mindent megtettek azért, hogy megőrizzék a nemzeti identitásukat

- folytatta.

Szijjártó Péter külön méltatta azokat a magyarokat, akik 1956 után érkeztek az Egyesült Államokba, és azóta nagyban hozzájárultak az ország sikeréhez.

Hálásak vagyunk nekik, amiért soha nem feledték a szabadságvágyat, azt a vágyat, amely különlegessé tesz minket, és amely miatt ma is büszkén nevezhetjük magunkat szabadságharcos nemzetnek

- mondta.

Majd arra figyelmeztetett, hogy manapság is küzdeni kell a szabadságért, igaz, más módon, mint 1956-ban, azonban "az értékek, amelyeket a nemzethez, a valláshoz és az örökségünkhöz kapcsolunk, ma is védelemre szorulnak".

Örülünk, hogy a világ vezető nagyhatalma, az Egyesült Államok ma ugyanazokért az értékekért harcol, mint mi

- jegyezte meg.