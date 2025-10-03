Két lányt is halálra gázolt a rendőrfőnök rokona – a vád szerint

Egy 17 éves fiút letartóztattak, miután élő adásban azt állította, hogy két lányt elütött az Egyesült Államokban – később kiderült, hogy a fiú egy rendőrfőnök rokona.

Két lányt is halálra gázolt a rendőrfőnök rokona Fotó: freepik.com

A tinédzser kedden élőzött a YouTube‑on, ahol elmondta, hosszú ideje zaklatják, ám az amerikai kormány nem tesz semmit a pszichés betegségek válsághelyzetével kapcsolatban. Egy nappal az élőzés előtt elütött két lányt: Maria Niotist és Isabella Salast.

A lányok elektromos biciklivel mentek, és a gázolás után az egyik lány a jármű alá került, mely idővel lefulladt. Az élő közvetítésben a tinédzser azt is megjegyezte, mennyi kommentet kapott azok részéről, akik Salas és Niotis meggyilkolása miatt bírálták őt.

A környékbeli lakók állítása szerint a fiú hónapok óta zaklatta a két lányt, a parkban várta őket a házuk előtt. Az egyiküknek már távoltartási végzése is volt a fiúval szemben.

A fiú, akit hivatalosan nem neveztek meg, emberöléssel vádolják.

Kiderült, hogy a gyilkos a rendőrfőnök rokona

Néhány nappal a szörnyűség után a fiút letartóztatták, ám információk szerint azért vártak ezzel a lépéssel, mert a srác a rendőrfőnök rokona volt. Azóta Christopher Battiloro, a westfieldi rendőrkapitány nyilatkozott, hogy a gyanúsított az unokaöccse.

Egyértelműen elítélem a vádlott cselekedeteit, és önökhöz hasonlóan követelem, hogy bíróság előtt feleljen állítólagos tettei következményeiért. Rendvédelmi tisztviselőként teljes mértékben hiszek és bízom büntető igazságszolgáltatási rendszerünkben, és abban, hogy az biztosítja a teljes felelősségre vonást. Én is imádkozom ezekért a családokért és teljes elszámoltathatóságot és igazságszolgáltatást követelek

– nyilatkozta.

Még nem világos, hogy a 17 éves fiút felnőttként fogják-e vád alá helyezni – írja a CrimeOnline.