„Azt mondták, túl fiatal vagyok a rákhoz – néhány hét múlva mégis lesújtó diagnózist kaptam”

Egy kétgyermekes édesanya, Amber Kissell, az életéért küzdött, miután orvosai éveken át elutasították a panaszait, és azt állították: „túl fiatal ahhoz, hogy rákja legyen.” A nő akkor már fáradtsággal, fogyással, bélpanaszokkal és véres széklettel küzdött – de mindezt az orvosok aranyérnek vagy egyszerű repedésnek vélték.

Az édesanya azt gondolta, hogy nem lehet rákja

Fotó: Freepik/Illusztráció

Amber, aki az amerikai Indiana államban, Plainfieldben él, 2015-ben, második gyermeke születése után kezdte észrevenni, hogy valami nincs rendben. Császármetszéssel szült, ami után egy hétig képtelen volt vécére menni, majd amikor végül sikerült, vért látott a vécécsészében, írja a Mirror. Orvosa mindössze annyit mondott:

Ez csak egy végbélrepedés.

A rák nem válogat: fiatalokat is érint

Ahogy a hónapok teltek, az állapota rosszabbodott – állandó szédülés, kimerültség és hirtelen fogyás kísérte. Mégis, amikor újra megkérdezte orvosát, nem lehet-e rák, ismét elutasították:

Nem, túl fiatal vagy hozzá.

Végül 2017. március 14-én, amikor munkahelyén rosszul lett, kórházba vitték. Ott sürgősségi kolonoszkópiát végeztek rajta, és két nappal később megkapta a lesújtó hírt: IV. stádiumú vastagbélrákja van, amely már átterjedt a májára és a nyirokcsomóira.

Olyan volt, mintha megállt volna az idő. A gyerekeim akkor nyolc- és másfél évesek voltak. Azt hittem, meg fogok halni

– idézte fel Amber, aki azonnal kemoterápiás kezelésbe kezdett.

Tizenkét kemoterápiás ciklus után a daganatok fokozatosan eltűntek, majd októberben sebészeti úton eltávolították a maradványokat. Az orvosok megdöbbenve közölték: a rák teljesen visszahúzódott.

Amber könnyek között emlékszik vissza a pillanatra:

Amikor azt mondták, hogy minden eltűnt, nem akartam elhinni. Korábban már készítettem emlékkönyveket és leveleket a gyerekeimnek, hogy legyen valami tőlem, ha meghalok. Aztán hirtelen kaptam még egy esélyt az életre.

Ma, kilenc évvel később, Amber teljes remisszióban van, és évente csak kontrollvizsgálatokra jár. Tapasztalatát azóta másokkal is megosztja, hogy felhívja a figyelmet: