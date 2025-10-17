RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette: Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel

Gőzerővel zajlanak az előkészületek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 12:55
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a minap bejelentették, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozik, hogy kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A hírre Orbán Viktor is reagált, aki ezután telefonon vette fel a kapcsolatot Trumppal, majd az orosz elnökkel is.

Orbán Viktor bejelentette, megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Orbán Viktor: Magyarország készen áll

Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország készen áll!

– jelentette korábban a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Telefonon egyeztetett az orosz elnökkel Orbán Viktor

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!

- írta meg nemrég a Faceboook-oldalán Orbán Viktor.

 

