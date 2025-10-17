Orbán Viktor bejelentette: Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel
Gőzerővel zajlanak az előkészületek.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a minap bejelentették, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozik, hogy kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A hírre Orbán Viktor is reagált, aki ezután telefonon vette fel a kapcsolatot Trumppal, majd az orosz elnökkel is.
Orbán Viktor: Magyarország készen áll
Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország készen áll!
– jelentette korábban a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Telefonon egyeztetett az orosz elnökkel Orbán Viktor
Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!
- írta meg nemrég a Faceboook-oldalán Orbán Viktor.
