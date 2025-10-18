„Nemzet fővárosa Karácsony módra” - Orbán Viktor bemutatta, milyen állapotok uralkodnak Budapesten
A miniszterelnök ezzel az egy fotóval összefoglalta a helyzetet.
A Metropol korábban már többször is beszámolt arról, hogy milyen állapotok uralkodnak Budapesten. Dugók, sorra kigyulladó buszok, és szemét. Ezek jellemzik az utóbbi időben fővárost.
A tarthatatlan állapotok kapcsán most Orbán Viktor is megszólalt. A főváros állapota a miniszterelnököt is elborzasztotta, és egy videót is megosztott ennek kapcsán. A bejegyzését a következő mondattal indította:
Budapesten már Karácsony van!
A felvételen pedig ezt mondta:
Csináljunk egy ikonikus képet a nemzet fővárosáról! A nemzet fővárosa Karácsony módra, ezt tudom mondani. Itt állunk a főváros legszebb pontján, ennyire futja. Istenem!
Íme Orbán Viktor videója:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre