„Nemzet fővárosa Karácsony módra” - Orbán Viktor bemutatta, milyen állapotok uralkodnak Budapesten

A miniszterelnök ezzel az egy fotóval összefoglalta a helyzetet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 11:57
Módosítva: 2025.10.18. 11:59
Orbán Viktor szemét Budapest

A Metropol korábban már többször is beszámolt arról, hogy milyen állapotok uralkodnak Budapesten. Dugók, sorra kigyulladó buszok, és szemét. Ezek jellemzik az utóbbi időben fővárost.

NÉMETH Balázs Sándor; ORBÁN Viktor
Orbán Viktort is ledöbbentették a látottak Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A tarthatatlan állapotok kapcsán most Orbán Viktor is megszólalt. A főváros állapota a miniszterelnököt is elborzasztotta, és egy videót is megosztott ennek kapcsán. A bejegyzését a következő mondattal indította:

Budapesten már Karácsony van!

A felvételen pedig ezt mondta:

Csináljunk egy ikonikus képet a nemzet fővárosáról! A nemzet fővárosa Karácsony módra, ezt tudom mondani. Itt állunk a főváros legszebb pontján, ennyire futja. Istenem!

Íme Orbán Viktor videója:

 

