„Nemzet fővárosa Karácsony módra” - Orbán Viktor bemutatta, milyen állapotok uralkodnak Budapesten

A Metropol korábban már többször is beszámolt arról, hogy milyen állapotok uralkodnak Budapesten. Dugók, sorra kigyulladó buszok, és szemét. Ezek jellemzik az utóbbi időben fővárost.

Orbán Viktort is ledöbbentették a látottak Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A tarthatatlan állapotok kapcsán most Orbán Viktor is megszólalt. A főváros állapota a miniszterelnököt is elborzasztotta, és egy videót is megosztott ennek kapcsán. A bejegyzését a következő mondattal indította:

Budapesten már Karácsony van!

A felvételen pedig ezt mondta:

Csináljunk egy ikonikus képet a nemzet fővárosáról! A nemzet fővárosa Karácsony módra, ezt tudom mondani. Itt állunk a főváros legszebb pontján, ennyire futja. Istenem!

Íme Orbán Viktor videója: