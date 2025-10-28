Orbán Viktor kijelentette: A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna
A miniszterelnök a béke fontosságát hangsúlyozta.
Orbán Viktor a minap az M1-nek adott exkluzív interjút, amiben többek között beszélt a pápai látogatásról, de szóba került a budapesti békecsúcs is.
A kormányfő a közösségi oldalán sorra oszt meg különböző videórészleteket az interjúból. Ezúttal most azt tette közzé, amiben a béke fontosságáról beszél, ami Magyarország érdeke is.
A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna. Ez Magyarország érdeke!
- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Íme a miniszterelnök videója:
