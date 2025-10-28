Orbán Viktor kijelentette: A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna

Orbán Viktor a minap az M1-nek adott exkluzív interjút, amiben többek között beszélt a pápai látogatásról, de szóba került a budapesti békecsúcs is.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő a közösségi oldalán sorra oszt meg különböző videórészleteket az interjúból. Ezúttal most azt tette közzé, amiben a béke fontosságáról beszél, ami Magyarország érdeke is.

A béke alacsonyabb árakat, és gyorsabb gazdasági fejlődést hozna. Ez Magyarország érdeke!

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Íme a miniszterelnök videója: