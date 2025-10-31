RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Tisza nyugdíj szakértője újra támadásban

„Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat.”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 07:18
Módosítva: 2025.10.31. 07:18
Tisza Párt Orbán Viktor nyugdíj

Friss Facebook-bejegyzésssel kezdte a pénteket Orbán Viktor. „A Tisza nyugdíj szakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat. Ebben nincs semmi meglepő. Az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.” – írja a miniszterelnök.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor: A Tisza nyugdíj szakértője újra támadásban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Majd így folytatja a kormányfő: „A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei. Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is. A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!”

 

