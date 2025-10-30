Minecraft otthonná alakítja luxusbuszát Miklós – Fotók!
Jó úton jár az álma megvalósításához Angyal Miklós. A kiskunfélegyházi apa nagy projektbe vágta a fejszéjét, emeletes buszból épít egy olyan luxusotthont, ami a világon egyedülálló: Minecraft kéglivé alakítja a buszt. Ezt látnod kell, hogy elhidd!
Egy emeletes busz, egy kitartó apa és hatalmas kreativitás. Ennyi kell ahhoz, hogy valaki az álmát élje, és Angyal Miklós bizony ilyen ember. A férfi fél lábbal Floridában, fél lábbal pedig Kiskunfélegyházán él. Amikor itthon van, akkor ezermesterösztöne hajtja: emeletes buszból épít luxusotthont, ami már elég pofásan néz ki. A világon egyedülállót akar, és meg is csinálja: az otthona Minecraft külsőt kapott.
Buszból Minecraft otthon
A fiatal édesapának mindig is a kisujjában volt az építőipar, hiszen az Egyesült Államokban is abból keresi a kenyerét. A Metropol elsőként mesélte el különleges történetét idén nyáron: egy 23 éves buszt szedett szét és alakított át luxusotthonná, aminek a munkálatai már egészen jól haladnak.
Mobilházat akartam építeni, mert felújítom a házam. Akkor dobta fel nekem a Facebook a buszt. Egyből rámozdultam! Építettem már Floridában kisebb lakásokat, és megláttam ezt a buszt, gondoltam, hogy átalakítom
– idézte fel korábban Miklós a Metropolnak a kezdetet.
Az emeletes „buszotthonban” van minden, ami a kényelemhez kell:
- fürdő, több szoba,
- okostévé,
- hangszóróval vezérelt klíma, infratáblák és világítás,
- a tetőn pedig egy jakuzzi.
Az átalakítással Miklós jól halad, és rendre beszámol a közösségi oldalán, hogy épp min munkálkodik. A célja, hogy valami olyat hozzon létre, aminek a világon nincs párja, és egészen új koncepciót talált ki a buszotthon csinosítására. Körbeszigetelte a vasotthont, ami olyan hatást keltett, mintha kockákból lenne összerakva. Ekkor jött az ötlet. A világhírű videójátékban, a Minecraftban a házakat te magad építőkockákból rakod össze, úgy, ahogy akarod, csak a képzelet szab határt. A 40 éves apuka pedig épp egy ilyen Minecraft ház külsőt akar a buszotthonának.
„Két hét alatt befejeztem a busz körbehungarocelezését. Olyan szép kockásan jöttek ki az idomok, amikor szigeteltem, hogy beugrott a Minecraft. Ugye a TikTokon is bemutatom a buszt, fontos, hogy sokan lássák. A Minecraft témára több tízmilliós megtekintések vannak, így még jól is jött ki a dolog. Nagyon pofás lesz!” – lelkendezett Miklós.
Nincs párja a buszának
A férfi sokat utazik Floridába, és szerinte hihetetlen népszerű ott a Minecraft. Lépte-nyomon kísérti a videójáték szelleme. „Nagyon sok minden alapul a Minecrafton, pólókon szerepel, sok ilyen gyerekjáték is van, és tényleg rengetegen nézik kint a filmet, meg játsszák a videójátékot” – mutatott rá.
Az ő életcélja, hogy egyedülállót építsen, és ezzel Minecraft busszal úgy érzi, megnyerte a lottóötöst.
Nincs párja a földön! Ha bárki keresne ilyen buszt a neten, nem fog találni. Ez teljesen egyedülálló dolog! Ezért is ragaszkodok ehhez a koncepcióhoz
– mesélte.
Miklósnak nincs könnyű dolga, hogy pont olyan legyen az emeletes busz külseje, ahogy elképzelte, ezért a mesterséges intelligenciát is bevetette. Azzal terveztette meg a kinézetét a homlokzatnak, és több ötletet is kapott rá. Mutatjuk!
Jó úton halad a világhírnév felé. A busza a TikTok-videó miatt felkeltette egy világírű amerikai lap, a Bus Conversion Magazine figyelmét is: a portál egyedi buszokat mutat be, és reméli, jövőre már az Egyesült Államokban is róla fognak beszélni.
Hónapokkal ezelőtt kerestek meg, hogy írjak nekik a buszról, és küldjem el a képeket róla, ha kész. Akkor még nem volt minecraftos a külső, de ezzel majd ütősebb lesz. Azt mondták, hogy híressé tesznek, mert a lapjukat rengetegen olvassák. Úgyhogy cél van, és a busz kész lesz, úgy, ahogy én elképzeltem
– zárta szavait magabiztosan Miklós.
A luxusbuszról a Metropol videóját itt nézheted meg:
Miklós TikTok-videóját a buszról pedig itt nézheted meg:
