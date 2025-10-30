Minecraft otthonná alakítja luxusbuszát Miklós – Fotók!

Egy emeletes busz, egy kitartó apa és hatalmas kreativitás. Ennyi kell ahhoz, hogy valaki az álmát élje, és Angyal Miklós bizony ilyen ember. A férfi fél lábbal Floridában, fél lábbal pedig Kiskunfélegyházán él. Amikor itthon van, akkor ezermesterösztöne hajtja: emeletes buszból épít luxusotthont, ami már elég pofásan néz ki. A világon egyedülállót akar, és meg is csinálja: az otthona Minecraft külsőt kapott.

Minecraft buszt épít a magyar férfi / Beküldött fotó

Buszból Minecraft otthon

A fiatal édesapának mindig is a kisujjában volt az építőipar, hiszen az Egyesült Államokban is abból keresi a kenyerét. A Metropol elsőként mesélte el különleges történetét idén nyáron: egy 23 éves buszt szedett szét és alakított át luxusotthonná, aminek a munkálatai már egészen jól haladnak.

Mobilházat akartam építeni, mert felújítom a házam. Akkor dobta fel nekem a Facebook a buszt. Egyből rámozdultam! Építettem már Floridában kisebb lakásokat, és megláttam ezt a buszt, gondoltam, hogy átalakítom

– idézte fel korábban Miklós a Metropolnak a kezdetet.

Az emeletes „buszotthonban” van minden, ami a kényelemhez kell:

fürdő, több szoba,

okostévé,

hangszóróval vezérelt klíma, infratáblák és világítás,

a tetőn pedig egy jakuzzi.

Az átalakítással Miklós jól halad, és rendre beszámol a közösségi oldalán, hogy épp min munkálkodik. A célja, hogy valami olyat hozzon létre, aminek a világon nincs párja, és egészen új koncepciót talált ki a buszotthon csinosítására. Körbeszigetelte a vasotthont, ami olyan hatást keltett, mintha kockákból lenne összerakva. Ekkor jött az ötlet. A világhírű videójátékban, a Minecraftban a házakat te magad építőkockákból rakod össze, úgy, ahogy akarod, csak a képzelet szab határt. A 40 éves apuka pedig épp egy ilyen Minecraft ház külsőt akar a buszotthonának.

Miklós több mint egy éve dolgozik a buszon / Beküldött fotó

„Két hét alatt befejeztem a busz körbehungarocelezését. Olyan szép kockásan jöttek ki az idomok, amikor szigeteltem, hogy beugrott a Minecraft. Ugye a TikTokon is bemutatom a buszt, fontos, hogy sokan lássák. A Minecraft témára több tízmilliós megtekintések vannak, így még jól is jött ki a dolog. Nagyon pofás lesz!” – lelkendezett Miklós.