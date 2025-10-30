RETRO RÁDIÓ

Minecraft otthonná alakítja luxusbuszát Miklós – Fotók!

Jó úton jár az álma megvalósításához Angyal Miklós. A kiskunfélegyházi apa nagy projektbe vágta a fejszéjét, emeletes buszból épít egy olyan luxusotthont, ami a világon egyedülálló: Minecraft kéglivé alakítja a buszt. Ezt látnod kell, hogy elhidd!

Megosztás
Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2025.10.30. 20:15
videójáték Minecraft emeletes busz

Egy emeletes busz, egy kitartó apa és hatalmas kreativitás. Ennyi kell ahhoz, hogy valaki az álmát élje, és Angyal Miklós bizony ilyen ember. A férfi fél lábbal Floridában, fél lábbal pedig Kiskunfélegyházán él. Amikor itthon van, akkor ezermesterösztöne hajtja: emeletes buszból épít luxusotthont, ami már elég pofásan néz ki. A világon egyedülállót akar, és meg is csinálja: az otthona Minecraft külsőt kapott.

minecraft
Minecraft buszt épít a magyar férfi / Beküldött fotó

Buszból Minecraft otthon

A fiatal édesapának mindig is a kisujjában volt az építőipar, hiszen az Egyesült Államokban is abból keresi a kenyerét. A Metropol elsőként mesélte el különleges történetét idén nyáron: egy 23 éves buszt szedett szét és alakított át luxusotthonná, aminek a munkálatai már egészen jól haladnak.

Mobilházat akartam építeni, mert felújítom a házam. Akkor dobta fel nekem a Facebook a buszt. Egyből rámozdultam! Építettem már Floridában kisebb lakásokat, és megláttam ezt a buszt, gondoltam, hogy átalakítom

idézte fel korábban Miklós a Metropolnak a kezdetet.

Az emeletes „buszotthonban” van minden, ami a kényelemhez kell:

  • fürdő, több szoba,
  • okostévé, 
  • hangszóróval vezérelt klíma, infratáblák és világítás,
  • a tetőn pedig egy jakuzzi.

Az átalakítással Miklós jól halad, és rendre beszámol a közösségi oldalán, hogy épp min munkálkodik. A célja, hogy valami olyat hozzon létre, aminek a világon nincs párja, és egészen új koncepciót talált ki a buszotthon csinosítására. Körbeszigetelte a vasotthont, ami olyan hatást keltett, mintha kockákból lenne összerakva. Ekkor jött az ötlet. A világhírű videójátékban, a Minecraftban a házakat te magad építőkockákból rakod össze, úgy, ahogy akarod, csak a képzelet szab határt. A 40 éves apuka pedig épp egy ilyen Minecraft ház külsőt akar a buszotthonának.

Miklós több mint egy éve dolgozik a buszon / Beküldött fotó

„Két hét alatt befejeztem a busz körbehungarocelezését. Olyan szép kockásan jöttek ki az idomok, amikor szigeteltem, hogy beugrott a Minecraft. Ugye a TikTokon is bemutatom a buszt, fontos, hogy sokan lássák. A Minecraft témára több tízmilliós megtekintések vannak, így még jól is jött ki a dolog. Nagyon pofás lesz!” – lelkendezett Miklós.

Kívül és belül is szépül /  Beküldött fotó

Nincs párja a buszának

A férfi sokat utazik Floridába, és szerinte hihetetlen népszerű ott a Minecraft. Lépte-nyomon kísérti a videójáték szelleme. Nagyon sok minden alapul a Minecrafton, pólókon szerepel, sok ilyen gyerekjáték is van, és tényleg  rengetegen nézik kint a filmet, meg játsszák a videójátékot” – mutatott rá.

Az ő életcélja, hogy egyedülállót építsen, és ezzel Minecraft busszal úgy érzi, megnyerte a lottóötöst. 

Nincs párja a földön! Ha bárki keresne ilyen buszt a neten, nem fog találni. Ez teljesen egyedülálló dolog! Ezért is ragaszkodok ehhez a koncepcióhoz

– mesélte.

A férfi szépen csinosítgatja a buszt, már a szigetelés is kész van, ami Minecraft külsőt kap / Beküldött fotó

Miklósnak nincs könnyű dolga, hogy pont olyan legyen az emeletes busz külseje, ahogy elképzelte, ezért a mesterséges intelligenciát is bevetette. Azzal terveztette meg a kinézetét a homlokzatnak, és több ötletet is kapott rá. Mutatjuk!

Hamarosan ehhez hasonlóan néz majd ki a luxuskégli / Beküldött fotó

Jó úton halad a világhírnév felé. A busza a TikTok-videó miatt felkeltette egy világírű amerikai lap, a Bus Conversion Magazine figyelmét is: a portál egyedi buszokat mutat be, és reméli, jövőre már az Egyesült Államokban is róla fognak beszélni. 

Hónapokkal ezelőtt kerestek meg, hogy írjak nekik a buszról, és küldjem el a képeket róla, ha kész. Akkor még nem volt minecraftos a külső, de ezzel majd ütősebb lesz. Azt mondták, hogy híressé tesznek, mert a lapjukat rengetegen olvassák. Úgyhogy cél van, és a busz kész lesz, úgy, ahogy én elképzeltem

– zárta szavait magabiztosan Miklós.

A luxusbuszról a Metropol videóját itt nézheted meg:

Miklós TikTok-videóját a buszról pedig itt nézheted meg:

@miklosangyal Minecraft Looking Triple Decker Bus Tony House #minecraftbuilding ♬ Viva La Vida Coldplay sped up - ol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu