Felvette édesanyja egykori menyasszonyi ruháját: mindenre számított, csak erre nem

Sikerült megörökíteni a pillanatot. Futótűzként terjed az interneten a menyasszonyi ruhás videó.
Egy fiatal nő, Mildred magára öltötte szeretett édesanyja egykori esküvői ruháját. A menyasszonyi ruha felpróbálásával akarta meglepni az anyukáját. Úgy gondolta, hogy édesanyja elérzékenyül majd, így váratlanul érte az idős nő valódi reakciója.
Mildred úgy vélte, hogy bizonyára nem fakad sírva az édesanyja, de valószínűleg így is érzelmes pillanat lesz a számára, ha látja a lányát a saját menyasszonyi ruhájában. A könnyes reakció helyett azonban Wendy, az idős édesanya mindenkit meglepett az őszinte megszólalásával.
Az anya ránézett a ruhára, amelyet egykor az oltár előtt viselt, és csak ennyit mondott: „Ez a ruha csúnya”.
Bár az anyuka egykor nagyon körültekintően választotta ki az esküvői ruháját, melyet igazgyöngyök és rózsák díszítettek, amit akkor szépnek talált, az nem igazán találkozott a mai ízlésével.
Ráadásul az anya válása után az esküvői ruha egy összetört szívet és a megromlott házasságát jelképezte. A ruha erős és vegyes érzelmeket keltett az idős nőben, de később pontosabban kifejezte azt, hogy érezte magát abban a pillanatban, amikor meglátta a lányán.
Valójában nem gondolom, hogy a ruhám csúnya lenne – tudom, hogy szép, és szeretem is. Akkoriban mégsem annak láttam, nem a ruhát vagy annak szépségét láttam, hanem mindazt, amit az a nap és a ruha számomra képviselt. Nem minden volt rossz, de az árulás és a hűtlenség miatt csúnyának láttam a ruhát.
Mildred a ruhapróba után közelebb érzi magát az édesanyjához. Szerinte is gyönyörű a ruha, minden kézzel készített és egyedi csipke díszíti. A eseményekről készített videó futótűzként terjedt a TikTokon, ma már többmilliónyian látták az anya és lánya őszinte pillanatát.
Sok nő védelembe vett a ruhát a hozzászólásokban, ami jólesett Wendynek. Bár több év után a rossz emlékek árnyékot vetnek az esküvője varázsára is, kis idő után ő is úgy gondolja, hogy a ruha gyönyörű – írja a People.
Igazuk volt, a ruhám tényleg gyönyörű, akkoriban ez volt a legszebb illúzióm, és bár most már nincsenek ilyen szép emlékeim, a ruha gyönyörű volt és az is marad
– összegzett.
