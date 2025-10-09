Felvette édesanyja egykori menyasszonyi ruháját: mindenre számított, csak erre nem

Egy fiatal nő, Mildred magára öltötte szeretett édesanyja egykori esküvői ruháját. A menyasszonyi ruha felpróbálásával akarta meglepni az anyukáját. Úgy gondolta, hogy édesanyja elérzékenyül majd, így váratlanul érte az idős nő valódi reakciója.

A menyasszonyi ruha és a róla készült videó futótűzként terjed az interneten

A menyasszonyi ruha váratlan reakciót szült

Mildred úgy vélte, hogy bizonyára nem fakad sírva az édesanyja, de valószínűleg így is érzelmes pillanat lesz a számára, ha látja a lányát a saját menyasszonyi ruhájában. A könnyes reakció helyett azonban Wendy, az idős édesanya mindenkit meglepett az őszinte megszólalásával.

Az anya ránézett a ruhára, amelyet egykor az oltár előtt viselt, és csak ennyit mondott: „Ez a ruha csúnya”.

Bár az anyuka egykor nagyon körültekintően választotta ki az esküvői ruháját, melyet igazgyöngyök és rózsák díszítettek, amit akkor szépnek talált, az nem igazán találkozott a mai ízlésével.

Ráadásul az anya válása után az esküvői ruha egy összetört szívet és a megromlott házasságát jelképezte. A ruha erős és vegyes érzelmeket keltett az idős nőben, de később pontosabban kifejezte azt, hogy érezte magát abban a pillanatban, amikor meglátta a lányán.

Valójában nem gondolom, hogy a ruhám csúnya lenne – tudom, hogy szép, és szeretem is. Akkoriban mégsem annak láttam, nem a ruhát vagy annak szépségét láttam, hanem mindazt, amit az a nap és a ruha számomra képviselt. Nem minden volt rossz, de az árulás és a hűtlenség miatt csúnyának láttam a ruhát.

Mildred a ruhapróba után közelebb érzi magát az édesanyjához. Szerinte is gyönyörű a ruha, minden kézzel készített és egyedi csipke díszíti. A eseményekről készített videó futótűzként terjedt a TikTokon, ma már többmilliónyian látták az anya és lánya őszinte pillanatát.

Sok nő védelembe vett a ruhát a hozzászólásokban, ami jólesett Wendynek. Bár több év után a rossz emlékek árnyékot vetnek az esküvője varázsára is, kis idő után ő is úgy gondolja, hogy a ruha gyönyörű – írja a People.

Igazuk volt, a ruhám tényleg gyönyörű, akkoriban ez volt a legszebb illúzióm, és bár most már nincsenek ilyen szép emlékeim, a ruha gyönyörű volt és az is marad

– összegzett.