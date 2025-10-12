,,Megcsaltam barátnőmet egy legénybúcsún, legyek őszinte vele?”

Egy férfi egy párkapcsolati tanácsadónak, Deidre-nek vallotta be, hogy megcsalta barátnőjét egy táncosnővel egy legénybúcsún. Baklövése után nem tudja, elmondja-e barátnőjének vagy inkább hét lakat alatt őrizze titkát.

Miközben párja felszabadultan érkezett meg a jógázásból, a férfi lélegezni sem tudott a bűntudattól, miután megcsalta őt egy táncosnővel.

Az unokatestvérem megnősül, és elhívott magával, valamint még 14 másik férfival együtt

– kezdte a férfi a történetét.

A 27 éves férfinek jó állása van, de sosem érezte komfortosnak a társasági eseményeket. Mindössze két barátjával jár el iszogatni vagy sportolni. A legénybúcsú más volt, minta mihez hozzászokott. Nagy tömeg volt és sok esemény, amin végig együtt voltak. Tipikus amerikai életérzésű vad buli volt, sok pia és szinte semmi pihenő két feles között. Állítása szerint észre sem vette, de mire a sztriptízbárba értek, már részegek voltak.

A legtöbb srác egy privát táncért fizetett, és amikor az egyik lány beinvitált egy VIP-szobába, én is fizettem egy privát táncért.

„Aztán félrevonultunk egy diszkrét sarokba, távol a kameráktól, és kielégített. Másnap reggel, amikor a világ legnagyobb másnaposságával küszködtem, rájöttem, mit tettem.”

Hazafele végig azon gondolkodott, mitévő legyen, elmondja-e barátnőjének.

„Nem, ennek semmi értelme. Csak akkor, ha valaki más is tud róla, és valószínű, hogy elmondja neki. Igen, ez hatalmas árulás volt, de mit érnél azzal, ha bevallanád? Te megszabadulnál a bűntudattól, de mindent az ő nyakába zúdítanál – lehet, hogy ő nem lenne ennyire elnéző. Megtetted, tanultál belőle, és most már tudod, milyen borzasztó érzést okozott. Ezzel együtt kell élned. Inkább arra koncentrálj, amit együtt építettetek, és a közös jövőtökre” – tanácsolja Deidre, a The Sun szakértője a férfinak.