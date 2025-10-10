Forradalmi áttörés az orvostudományban: új remény a májbetegségben szenvedőknek

Kínai orvosok számoltak be arról, hogy sikeresen elvégezték egy sertésmáj emberbe történő átültetését, ami az orvostudományban egy forradalmi, történelmi esetnek számít. A szakemberek úgy vélik, a transzplantáció több mint egy hónapig sikeresnek bizonyult, mielőtt komplikációk léptek fel a májbetegségben szenvedő páciensnél.

Történelmi áttörés májbetegség kezelésében Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Új remény a májbetegségben szenvedőknek

A hihetetlen műtétet egy 71 éves férfin végezték el, aki májrákkal, valamint előrehaladott májbetegséggel küzdött, és nem volt alkalmas emberi máj átültetésére. A beavatkozást a „mérföldkő” jelzővel illették az állatból emberbe történő szervátültetések, az úgynevezett xenotranszplantáció területén, ami egy hatalmas előrelépést jelent a tudomány számára, egy nap pedig több ezer életet menthet meg.

Az év elején az orvosok már próbálkoztak hasonlóval egy klinikailag halott beteg esetében, de most továbbléptek azzal, hogy a műtétet egy még élő páciensen hajtották végre.

A máj - amely egy génmódosított törpesertéstől származott, és tízszer módosították, hogy a szervezet ne utasítsa el -, 38 napon át tökéletesen működött. Az első hónap után viszont komplikációk jelentkeztek, amikor a beteg immunrendszere felborult, és károsította az erek belső falát. Az orvosok kezdetben gyógyszerekkel és egy különleges eljárással, amely a vér megtisztítását szolgálta, képesek voltak kontrollálni a helyzetet. Később azonban belső vérzés lépett fel a beteg emésztőrendszerében, és 171 nappal a műtét után elhunyt.

Ez az eset bizonyítja, hogy egy génmódosított sertésmáj hosszabb ideig képes működni az emberi testben. Ez kulcsfontosságú előrelépés, amely egyszerre mutatja meg a lehetőségeket és a még leküzdendő akadályokat, különösen a véralvadási zavarok és az immunológiai komplikációk terén

- nyilatkozta Dr. Beicheng Sun, az Anhui Orvostudományi Egyetem Első Klinikai Kórházának kutatója.

Az áttörés új reményt keltett a tudósok és a transzplantációra váró betegek körében, hiszen a szervdonáció iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot. Amennyiben a kutatóknak sikerül leküzdeniük a fellépő komplikációkat, a sertésből származó szervek egy napon életmentő megoldást jelenthetnek azoknak, akik a végtelen várólistákon ragadtak - számolt be róla a Daily Star.