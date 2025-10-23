RETRO RÁDIÓ

Egy ponton azt hitte, belehal: majdnem 6 kilós csecsemőt hozott világra az édesanya

A baba hatalmas mérete az orvosokat is elképesztette. A kisfiú ezzel egy rekordot is megdöntött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 19:30
terhesség újszülött kórház császármetszés

A 30 éves Shelby Martin néhány hónapja még a negyedik gyermekének születését tervezte, és nagyon világos elképzelése volt arról, hogy milyennek szeretné, beleértve a közvetlen kontaktust is a babával a születése után.

Majdnem 6 kilós baba született egy kórházban
Majdnem 6 kilós baba született egy kórházban / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Óriás baba született egy kórházban

Amikor Shelby 36 hetes terhes volt, arról tájékoztatták őt és a partnerét, a 27 éves Joshua Thomast, hogy a baba várhatóan rendkívül nagy súlyú lesz, és a császármetszés lesz a legbiztonságosabb megoldás, mert fennáll a veszélye annak, hogy a kicsi a szülés során elakad. Az édesanya ezzel búcsút intett a tökéletes szülésről alkotott elképzelésének, de bízott a TriStar Centennial Women’s Kórház személyzetében.

Július 29-én végül megszületett Shelby kisfia, Cassian, aki 5,8 kilót nyomott, ezzel pedig a legnagyobb baba lett, aki az elmúlt években a kórházban született.

Tudtuk, hogy nagy lesz, de sosem gondoltam volna, hogy majdnem 6 kilót fog nyomni. Visszanézve a pocakomról készült fotókra, valószínűleg tudnom kellett volna

– mesélte az édesanya.

A Tennessee-ben élő Shelby azt is elmondta, egy ponton úgy érezte, talán nem fogja túlélni a szülést, és a gyógytornásza később közölte vele, hogy lényegében kimozdították a csípőízületét a helyéről. Shelby hozzátette, hogy izgult élete első császármetszés miatt, de minden jól ment, és amikor a kórházi személyzet rájött, mekkora babával van dolguk, sokan odajöttek, hogy megnézzék.

Mindenki elámult a méretén! Olyan mély benyomást keltett, hogy a kórház minden tájáról érkeztek ápolók és orvosok az intenzív osztályra, hogy találkozzanak vele. Cassian hamar valódi kis hírességgé vált, mialatt a kórházban tartózkodott. Minden alkalommal, amikor meglátogattuk őt, a gondozó csapat valamelyik tagja már a karjai közt tartotta őt

– emlékezett vissza az édesanya.

Bár Cassian majdnem 6 kilogramm súlyú volt, tehát valóban hatalmas baba, nemrégiben egy másik csecsemő Floridában még őt is túlszárnyalta: 6,2 kilót nyomott a születésekor – számolt be róla a LadBible.

 

