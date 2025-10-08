RETRO RÁDIÓ

Giganehéz feladvány: csak az emberek 1 százaléka képes megoldani

Neked vajon sikerül megfejtened?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 18:00
teszt fejtörő feladvány agytorna feladat

A különböző képrejtvények népszerűsége még mindig töretlen. Nem véletlenül, hiszen ezekkel nem csak jól szórakozhatsz, de az elmédet is tornáztathatod.

Question,Mark,Speech,Bubble,Isolated,On,Yellow,Background.
Neked sikerül megfejtened ezt a trükkös feladványt? Fotó: Shutterstock

Ennek érdekében pedig elhoztuk a legfrissebb feladványt. A Daily Quiz and Riddles által készített feladványon egy csap, valamint hét csésze látható. A feladatod az, hogy kitaláld, melyik edény telik meg legelőször. Bár egyszerűnek tűnhet, néhány összetett vízdinamikai tényező van a dologban, ami miatt nagyobb kihívást jelent, mint amilyennek elsőre látszik. Ezért is állítják a készítők, hogy ezt csak az emberek 1 százaléka képes megoldani. Felkészültél? Akkor mutatjuk a feladatot, íme:

Nem tudtál megbirkózni a feladvánnyal? Ne keseredj el! Gyakorolj korábbi képrejtvényeinken vagy nézd meg ennek a megoldását. Utóbbihoz görgess lejjebb!

zöld nyíl képrejtvény sablon
Fotó: Pixabay

Nem csigázzuk tovább a kedélyeket, kattints ide, hogy kiderüljön, melyik csésze fog legelőször megtelni folyadékkal.

 

