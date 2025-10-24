Jeff Bezos megdöbbentő jóslata az emberiség jövőjéről – és nem biztos, hogy örülni fogsz neki

Jeff Bezos elképesztő jóslatot tett a jövőre nézve; szerinte a mesterséges intelligencia nem veszélyezteti az emberiséget annyira, mint ahogy hisszük.

Jeff Bezos szerint a mesterséges intelligencia tekintetében az emberiség "aranykorban" él Fotó: AFP

Jeff Bezos nem érti az emberek elkeseredését

Az Amazon alapítója, Jeff Bezos nemrégiben egy merész előrejelzést tett az emberi civilizáció jövőjéről, amely egyszerre ad okot lelkesedésre és aggodalomra. Ahogy a technológia – különösen a mesterséges intelligencia (MI) – egyre gyorsabban fejlődik, sokan félnek attól, hogyan alakítja majd át a Föld jövőjét. Az MI hatalmas előnyei mellett számos szakember a veszélyekre is figyelmeztet, hiszen az emberi munkát is egyre inkább képes kiváltani. Az OpenAI például nemrégiben tanulmányt készített arról, mely foglalkozásokat szoríthatja ki leginkább az MI. Az eredmények szerint 44 különböző munkatípus van komoly veszélyben, mivel a mesterséges intelligencia sok feladatot gyorsabban és olcsóbban el tud végezni - olvasható az Unilad cikkében.

Bezos azonban nem tart az MI térnyerésétől – sőt, szerinte az emberiség „aranykor” küszöbén áll.

Nem értem, hogyan lehetne bárki elkeseredett, aki most él

– mondta az Italian Tech Week rendezvényen. A milliárdos úgy véli, hogy néhány évtizeden belül emberek milliói fognak az űrben élni.

Olyan gyors lesz a fejlődés, hogy ez elkerülhetetlen. Ráadásul az emberek nem kényszerből, hanem szabad akaratukból fognak ott élni

– tette hozzá.

Bezos szerint a Holdon vagy más égitesteken végzett munkát a jövőben robotok végzik majd, mivel ez sokkal olcsóbb és biztonságosabb lesz, mint embereket küldeni oda. A technológiai fejlődéstől nem fél, sőt, úgy gondolja, az emberiség jólétét növeli: „A civilizáció bősége a találmányainkból fakad. Tízezer éve valaki feltalálta az ekét, és mindannyian gazdagabbak lettünk. Ugyanez a minta folytatódik most is” – mondta Bezos.

A világűrbe költözés gondolata nem csak vízió: a NASA is dolgozik rajta. A szervezet egy új projekt keretében üvegbúrák alatt épülő holdbázisokat tervez, amelyeket a Hold felszínén található lunar regolith nevű anyagból hoznának létre.

A tervet a kaliforniai Skyeports cég vezeti, melynek vezetője, Dr. Martin Bermudez szerint a jövőben akár egész városok is összekapcsolódhatnak ilyen üveggömbökben.

A Földet sosem tudjuk teljesen lemásolni, de ezek a telepek nagyon közel állhatnak hozzá – és akár pályára is állíthatók lesznek

– mondta Bermudez.