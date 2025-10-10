RETRO RÁDIÓ

A fiatal felnőttek nagyobb valószínűséggel mennek betegszabadságra - a boomerek inkább kitartanak

A fiatalabb generáció máshogy viszonyul a munkához.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 12:30
betegség betegszabadság generációs különbség

Érdekes generációs különbségre mutatott rá egy angol kutatás. Az orvosi kérdőív arra volt kíváncsi, hogy a különböző generációk tagjai hogyan állnak hozzá a betegséghez és mikor vesznek ki betegszabadságot.

a generációs különbség kiütközik a betegség kezelésében
A generációs különbség miatt más korosztályok különbözőképpen viszonyulnak a betegséghez   Fotó:  Shutterstock (illusztráció)

A generációs különbség megszabja, hogy viszonyulunk a betegséghez

A felmérés 2000 embert kérdezett meg arról, hogy mit tesznek, amikor betegek lesznek. A Z generáció, vagyis a 18-28 éves korosztály tagjai, nagyobb eséllyel maradnak otthon, mint az idősebb emberek.

A 61-79 éves korosztály inkább betegen is bemegy a munkahelyére, még akkor is, amikor rosszul érzi magát. Az idősebb emberek 45 százaléka bűntudatot érez, ha ki kell hagynia a munkát és 24 százaléka úgy gondolja, hogy a főnöke mérges lesz rá, ha betegszabadságra megy. A fiatal felnőttek nem erőltetik meg magukat a betegségük alatt. Ilyenkor szüneteltetik a házimunkát és a szocializálódást is. A fiatalok a pihenést részesítik előnyben a munkával szemben.

A kutatás kimutatta, egyre jobban elterjed az a hozzáállás, hogy a betegséget pihenéssel és lassú gyógyulással kell átvészelni. A Z generáció tagjai apró dolgokkal próbálják magukat jobban érezni, például bekapcsolják a kedvenc műsorukat vagy forró fürdőt vesznek a betegségük alatt.

Fontos, hogy kényelmesen pihenés és felépülés és az, hogy megőrizd a betegség idején kialakított személyes rituáléidat. Ehhez elengedhetetlen egy támogató rendszer

Az idősebbek azonban csak próbálnak átesni a betegségen és nem sok időt töltenek pihenéssel. A kutatás szerint a munkahelyek is lassan felveszik ezt az attitűdöt és nagyobb hangsúlyt fognak szentelni a dolgozók öngondoskodására és jólétére - írja a DailyStar.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
