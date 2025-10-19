Gázsprayt fújtak a csömöri áruházban - nem hiszed el, mi történt

Egyik pillanatról a másikra kezdek el köhögni és fulladozni a csömöri Auchan áruházban békésen sétálgató vásárlók pénteken (október 17.) délután. A különös eset a kora esti órákban történt, az emberek utána ijedten néztek egymásra, úgy tudjuk, több köhögő és könnyező vásárló el is hagyta az épületet. Lapunk azonban úgy értesült, nem véletlen reakció volt: a furcsa tüneteket bizony egy tolvaj és az ellene alkalmazott gázspray okozta.

A gázspray-t egy menekülő tolvaj miatt fújták ki a biztonságiak Fotó: Pexels (illusztráció)

Tolvaj miatt fújtak gázspray-t a csömöri áruházban

A Metropol úgy értesült, hogy a férfi egy ruhát próbált meg lenyúlni, azonban a biztonsági őrök pillanatokon belül kiszúrták, mire készül. A tolvaj ekkor menekülőre fogta és hanyatt-homlok rohant volna ki az épületből:

Október 17-én az esti órákban egy csömöri áruházban egy férfi leemelt az ott található kirakatról egy kabátot, majd azt magára vette és megpróbálta ellopni. Az áruház biztonsági őrei azonban ezt kiszúrták és megpróbálták visszatartani, amikor menekülni kezdett

- erősítette meg a Metropolnak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya. Ekkor került elő a gázspray is:

Ennek megakadályozás végett gázsprayt használtak vele szemben. A tolvaj végül ennek ellenére elfutott, azonban a kabátot hátra hagyta

- mesélték a rendőrök. Úgy tudjuk, hogy a maró gáz is ekkor terjedt el az épületben, a vásárlók és az ott dolgozók egy jó része rögtön köhögni kezdett, sokan erős és kellemetlen torokkaparásra panaszkodtak:

Köhögtem, csípte a szememet és a torkomat. Azt sem tudtam, mi történt. De láttam, hogy nem csak én voltam így vele, többek is ott krahácsoltak mellettem. Utána hallottuk, hogy valaki lopni akart és őt fújták le

- mesélte az egyik vásárló. Mint mondta, sokan úgy tettek, ahogyan ő: fogták magukat és gyorsan lezavarták a vásárlást, hogy kijussanak a friss levegőre.

- A biztonságiak csak azt tették, amit ilyenkor kell, itt egyedül a tolvaj a hibás. Még órákkal később is érezni lehetett miatta az a büdös szagot - szögezte le egy másikuk. A zsaruk azonnal a tolvajláson kapott férfi nyomába eredtek, mint tőlük megtudtuk: pár órán belül le is fülelték: