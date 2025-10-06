Galamb Alex most mélyen a zsebébe fog nyúlni - ezt teszi az ország kedvenc roma pékje

Díjat alapít a szegény gyermekek felkarolásáról ismert roma pék. Galamb Alex az elismeréssel azokat szeretné jutalmazni, aki komoly nehézségeket leküzdve értek el másokat inspiráló eredményt az élet bármely területén.
Galamb Alex kétség kívül hazánk egyik legnagyobb példaképe. Mélyszegénységben nevelkedett, majd bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba, mert legbelül érezte, hogy ott lehetőséget kap egy jobb életre. Igaza lett: pék-cukrász szakképesítést szerzett, aztán leérettségizett, szakoktatói bizonyítványt szerzett, most pedig a Tokaj-Hegyalja Egyetem harmadéves hallgatója tanító szakon.
Az ország kedvenc roma pékje nevét akkor ismerte meg a közvélemény, amikor a pandémia idején a falujában lakó és az utcán kószáló gyerekeket behívta a házába, hogy megtanítsa őket lángost készíteni. Persze – mivel nála nem csak jó szót, hanem enni is kaptak – egyre többen kezdtek járni hozzá, a lelkesedése pedig azóta is tart. Úgy véli, meg kell mutatni a hátrányos helyzetűeknek, hogy van kiút a nyomorból.
Én szerencsés voltam, mert engem egy belső indíttatás is vezérelt, és persze akadtak olyan segítőim, akik biztattak és megmondták nekem, hogy kitartással sokra vihetem az életben
– mesélte Alex a Metropolnak.
A férfi már három gyermeket nevel a feleségével. Nekik nem kell a szegénységet megtapasztalniuk, de Alex rendszeresen elmondja nekik, hogy meg kell becsülni a jó sorsukat, és ha tudják, segíteniük kell azokat, akik nem ilyen szerencsések. A nyomorban élő gyerekek támogatására létrehozott Sütni Jó! Alapítvány egyébként két éve 200 ezer forinttal jutalmazza azt az Alexhez járó diákot, aki a legjobb bizonyítványt mutatja fel. A versenyt történetesen Vanessza, a roma pék lánya nyerte, de önként átadta a pénzt a második helyezettnek, mert tudta, hogy a kisfiú sokkal nehezebb körülmények között él.
A családapa már számos társadalmi elismerést elnyert. Volt, hogy Borsod vármegyében őt választotték az év emberének, máskor elnyerte a Magyar Civil Becsületrendet. Most úgy döntött, jutalmazottból jutalmazóvá szeretne válni.
- Az alapítvánnyal alapítunk egy díjat, Életpélda Díj néven. Bárki jelölhet majd egy olyan embert, akinek nagyon komoly nehézséget kellett leküzdenie, mégis elismerésre méltó eredményt ért el. A díjat természetesen nemcsak romák nyerhetik el! A lényeg, hogy az életútja azt igazolja, hogy bárhova és bármilyen körülmények közé is születtünk, ha hajlandók vagyunk tenni saját magunkért és szeretteinkért, le tudjuk győzni a nehézségeket!
Alex tervei szerint a díj 200 ezer forintos pénzjutalommal is jár majd.
