Galamb Alex most mélyen a zsebébe fog nyúlni - ezt teszi az ország kedvenc roma pékje

Galamb Alex kétség kívül hazánk egyik legnagyobb példaképe. Mélyszegénységben nevelkedett, majd bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba, mert legbelül érezte, hogy ott lehetőséget kap egy jobb életre. Igaza lett: pék-cukrász szakképesítést szerzett, aztán leérettségizett, szakoktatói bizonyítványt szerzett, most pedig a Tokaj-Hegyalja Egyetem harmadéves hallgatója tanító szakon.

Galamb Alex jutalmazná a példaképeket / Fotó: Bors

Az ország kedvenc roma pékje nevét akkor ismerte meg a közvélemény, amikor a pandémia idején a falujában lakó és az utcán kószáló gyerekeket behívta a házába, hogy megtanítsa őket lángost készíteni. Persze – mivel nála nem csak jó szót, hanem enni is kaptak – egyre többen kezdtek járni hozzá, a lelkesedése pedig azóta is tart. Úgy véli, meg kell mutatni a hátrányos helyzetűeknek, hogy van kiút a nyomorból.

Én szerencsés voltam, mert engem egy belső indíttatás is vezérelt, és persze akadtak olyan segítőim, akik biztattak és megmondták nekem, hogy kitartással sokra vihetem az életben

– mesélte Alex a Metropolnak.

Galamb Alex újabb ötlete

A férfi már három gyermeket nevel a feleségével. Nekik nem kell a szegénységet megtapasztalniuk, de Alex rendszeresen elmondja nekik, hogy meg kell becsülni a jó sorsukat, és ha tudják, segíteniük kell azokat, akik nem ilyen szerencsések. A nyomorban élő gyerekek támogatására létrehozott Sütni Jó! Alapítvány egyébként két éve 200 ezer forinttal jutalmazza azt az Alexhez járó diákot, aki a legjobb bizonyítványt mutatja fel. A versenyt történetesen Vanessza, a roma pék lánya nyerte, de önként átadta a pénzt a második helyezettnek, mert tudta, hogy a kisfiú sokkal nehezebb körülmények között él.

A családapa már számos társadalmi elismerést elnyert. Volt, hogy Borsod vármegyében őt választotték az év emberének, máskor elnyerte a Magyar Civil Becsületrendet. Most úgy döntött, jutalmazottból jutalmazóvá szeretne válni.

- Az alapítvánnyal alapítunk egy díjat, Életpélda Díj néven. Bárki jelölhet majd egy olyan embert, akinek nagyon komoly nehézséget kellett leküzdenie, mégis elismerésre méltó eredményt ért el. A díjat természetesen nemcsak romák nyerhetik el! A lényeg, hogy az életútja azt igazolja, hogy bárhova és bármilyen körülmények közé is születtünk, ha hajlandók vagyunk tenni saját magunkért és szeretteinkért, le tudjuk győzni a nehézségeket!

Alex tervei szerint a díj 200 ezer forintos pénzjutalommal is jár majd.