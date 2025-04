„Azt kellett hallgatnom, hogy semmire sem viszem majd” – mélyszegénységből a jómódba vezetett Galamb Alex útja

Újabb mérföldkőhöz ért Galamb Alex élete. Az ország kedvenc roma pékje a mélyszegénységből kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba, majd megvásárolt egy házat, ahova a víz sem volt bevezetve. Azóta már szép fürdőszobával és konyhával is büszkélkedhet, most pedig a tetőtérben elkezdték a gyerekszobák kialakítását.