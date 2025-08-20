Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapja idén a Szent István Rendet - Videó

Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Szent István Rendet a nemzeti ünnep alkalmából – írja a Magyar Nemzet.

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapja idén a Szent István Rendet Fotó: Tumbász Hédi / bors

A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte és méltatta teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.