Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapja idén a Szent István Rendet - Videó

Augusztus 20. alkalmából adták át a magas rangú kitüntetést a magyar űrhajósoknak.
Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Szent István Rendet a nemzeti ünnep alkalmából – írja a Magyar Nemzet.
A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte és méltatta teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.
