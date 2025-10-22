RETRO RÁDIÓ

Földrengés rázta meg Csongrád térségét, riadt beszámolók érkeztek

A rengést több környező településen is érezni lehetett. A történtek nagy riadalmat keltettek a helyiek körében.

 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után, a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette - közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel.

földrengés
 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében / Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Földrengés keletkezett Csongrád térségében

Azt írták, károkról az obszervatóriumba még nem érkezett bejelentés. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a földmozgást a lakosság Csongrádon és több környező településen – például Kiskunfélegyházán és Lakitelken –, is érezte, majd a főrengést kilenc perccel később egy kisebb, 1,9-es magnitúdójú utórengés követte.

A lakosok közül sokan a közösségi médiában osztották meg élményeiket.

Ez brutális! A nyáriaknál sokkal erősebb. És nem 1–2 másodperc volt

 – idézték az egyik helyi lakost.

Csongrádon az elkerülő útnál éreztük, és hallottunk is előtte egy hatalmas dörrenést. A ház is nagyon beleremegett

- tette hozzá egy másik helybéli.

 

