Nagy a baj: több száz áldozatot követelt a brutális földrengés

A hatos erősségű földrengésnek rengeteg sérültje is van.
Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban - írja az MTI.
A Bakhtar állami hírügynökség úgy tudja, hogy legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek. A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.
