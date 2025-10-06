Fix 3 százalékos hitel a kis- és középvállalkozóknak 150 milliós összeghatárig október 6-tól

Nem csupán egy fontos emléknap a mai. A miniszterelnök szombaton jelentette be a hírt; október 6-tól, azaz mától a vállalkozások számára is elérhető a fix 3%-os hitel. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy beérett a kormány és az iparkamara együttműködésének első látványosabb gyümölcse, egyben köszönetet is mondott a kamarával a korábban megkötött megállapodásért.

Október 6-tól, hétfőtölt a fix 3%-os hitel a kis- és középvállalkozók számára is elérhető. Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Óriási segítség lehet a kis- és középvállalkozóknak a fix 3%-os hitel

Október 6-tól, hétfőtől a korábbi 4,5 százalék helyett fix 3 százalékos kamatozással három likviditási típusú hitelt érhetnek el a kis- és középvállalkozók. Erre a változásra Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hívta fel a figyelmet a Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével, Nagy Elekkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

A kérdésekre válaszolva a kormányfő elmondta, hogy a Széchenyi Kártya rendszer támogatására idén 250 milliárd forintot fordítanak az új hitelkonstrukcióval együtt, 2026-ban pedig 320 milliárdot, ezen belül mintegy 60 milliárd az, ami a fix 3 százalékos hitelre vonatkozik.

A hitel felső értéke 150 millió forint lesz, amit a Széchényi Kártya Programon keresztül vehetnek fel a vállalkozók.

A három likviditási típusú hitel: Széchenyi Kártya folyószámlahitel MAX+

Széchenyi Likviditási Hitel MAX+

Széchenyi Turisztikai Hitel MAX+

A lehetőségekről, a Széchenyi-kártya előnyeiről és az igénylés feltételeiről részletesebben ezen a weboldalon tájékozódhatunk.

A kormány intézkedései a vállalkozások megsegítésével az ország gazdaságát is fellendíthetik.

Harcolunk a 3,1 százalékos növekedésért. Nem levenni akarjuk a lécet, hanem megtartani. Inkább többet edzünk, hogy magasabbat ugorhassunk

– fogalmazott a miniszterelnök.