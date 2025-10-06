RETRO RÁDIÓ

Fix 3 százalékos hitel a kis- és középvállalkozóknak 150 milliós összeghatárig október 6-tól

"A magyar vállalkozó hajós a Dunán. Most mi nemcsak egy evezőt, hanem egy hajót nyújtunk a vállalkozónak" – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Ahogy a kormányfő szombaton bejelentette, október 6-tól a kis- és középvállalkozások számára is elérhető a fix 3%-os hitel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 17:50
Orbán Viktor összeghatár hitelkonstrukció

Nem csupán egy fontos emléknap a mai. A miniszterelnök szombaton jelentette be a hírt; október 6-tól, azaz mától a vállalkozások számára is elérhető a fix 3%-os hitel. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy beérett a kormány és az iparkamara együttműködésének első látványosabb gyümölcse, egyben köszönetet is mondott a kamarával a korábban megkötött megállapodásért.

Orbán Viktor: Ezt kell tudni a fix 3 százalékos hitelről
Október 6-tól, hétfőtölt a fix 3%-os hitel a kis- és középvállalkozók számára is elérhető. Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Óriási segítség lehet a kis- és középvállalkozóknak a fix 3%-os hitel

Október 6-tól, hétfőtől a korábbi 4,5 százalék helyett fix 3 százalékos kamatozással három likviditási típusú hitelt érhetnek el a kis- és középvállalkozók. Erre a változásra Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hívta fel a figyelmet a Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével, Nagy Elekkel közösen tartott sajtótájékoztatón. 

A kérdésekre válaszolva a kormányfő elmondta, hogy a Széchenyi Kártya rendszer támogatására idén 250 milliárd forintot fordítanak az új hitelkonstrukcióval együtt, 2026-ban pedig 320 milliárdot, ezen belül mintegy 60 milliárd az, ami a fix 3 százalékos hitelre vonatkozik.

A hitel felső értéke 150 millió forint lesz, amit a Széchényi Kártya Programon keresztül vehetnek fel a vállalkozók. 

A három likviditási típusú hitel:

  • Széchenyi Kártya folyószámlahitel MAX+ 
  • Széchenyi Likviditási Hitel MAX+
  • Széchenyi Turisztikai Hitel MAX+

A  lehetőségekről, a Széchenyi-kártya előnyeiről és az igénylés feltételeiről részletesebben ezen a weboldalon tájékozódhatunk. 

A kormány intézkedései a vállalkozások megsegítésével az ország gazdaságát is fellendíthetik. 

Harcolunk a 3,1 százalékos növekedésért. Nem levenni akarjuk a lécet, hanem megtartani. Inkább többet edzünk, hogy magasabbat ugorhassunk

 – fogalmazott a miniszterelnök. 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
