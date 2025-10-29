RETRO RÁDIÓ

Ez kemény: tényleg ezzel a két kérdéssel próbálkozott a férfi az első randin

Reagált az internet népe. Ezeket tényleg komolyan gondolta a férfi az első randin?!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 20:30
első randi kényelmetlenség kérdés

Egy nő elárulta követőinek, unta a szingli életet, ezért elhatározta, hogy randira megy. A fiatal nőnek nem voltak nagy elvárásai, de még így is meglepődött partnere viselkedésén. Furcsa kérdésekkel kezdett a férfi az első randin, a hozzászólók pedig egyetértenek abban, hogy mindezek után ne adjon neki újabb esélyt.

Bizarr kérdéseket tett fel a férfi az első randin
Kényelmetlen helyzetet idézett elő kérdéseivel a férfi az első randin (Fotó: Pexels/Alexander Mass – Képünk illusztráció)

Danielle Webber igazi randikatasztrófán van túl. A fiatal nő megbotránkozva mesélte követőinek, milyen furcsán viselkedett randipartnere. Danielle elmondta, régóta nem volt randevún, de erre a bánásmódra egyáltalán nem számított. A nő szerint a férfi már több mint egy éven keresztül próbálta meggyőzni, hogy menjenek el egy randevúra. Danielle hosszú idő után végül beadta a derekát, de hamar megbánta a döntését, a férfi első randis kérdései ugyanis kifejezetten kényelmetlenül érintették. Danielle elmondja, már az első ital előtt elhangzott az egyik furcsa kérdés.

Feltehetek egy kérdést anélkül, hogy megsértődnél? Tudtad, hogy ADHD-d van?’

A férfi nem azt kérdezte, hogy a nő figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral küzd-e, bár az sem lett volna kevésbé sértő, de „hősünk” kifejezetten állította, hogy ADHD-s a kiszemeltje, csak lehet, hogy a nő nem tud róla. Danielle mindössze egy sóhajjal reagált a kérdésre... A férfi pedig a randevú vége felé újabb pofátlan kérdést tett fel:

Mikor szexeltél utoljára?

A nő nem értette, miért viselkedik a férfi ilyen furcsán a randi alatt, ezért úgy döntött, nem találkozik vele újra. A hozzászólókat is megdöbbentette a férfi bizarr viselkedése, és azt üzenik a szinglinek, kerülje el a furcsa alakot –  írja a The Sun.

Tényleg ilyen furák a pasik?

A hozzászólók közül több hölgy is felidézte a saját kellemetlen randitapasztalatát. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a srác nekiszegezte a kérdést: milyen méretű melltartót hord. Más azt írta, a randipartnere afelől érdeklődött, hogy mikor fog menstruálni...

@danielledwebber There won’t be second date #datestory #redflag #londondating #dating #hingedate ♬ original sound - Danielle

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

