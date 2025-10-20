Kerüld ezt az 5 dolgot az első randin! – így tehetsz jó benyomást az első találkozásnál

Amikor új emberrel ismerkedünk meg, gyakran észre sem vesszük, de rossz benyomást kelthetünk. Fontos odafigyelni arra, milyen témákról beszélünk az első találkozáskor, mert bizonyos mondatokkal nemcsak rossz képet festhetünk magunkról, hanem kínos helyzetbe is hozhatjuk a másikat. Az új ismertségek és barátságok kialakítása izgalmas, de első találkozáskor különösen fontos az óvatosság a kommunikációban – írja a Life.hu.

Az első találkozások során könnyen ronthatunk az első benyomáson, ha nem figyelünk a mondandónkra. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Az első találkozás alkalmával kerülni kell bizonyos kifejezéseket, ha jó benyomást szeretnénk kelteni