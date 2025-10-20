Kerüld ezt az 5 dolgot az első randin! – így tehetsz jó benyomást az első találkozásnál
Az öt kerülendő téma ismeretében elkerülhetjük a kínos helyzeteket és kedvező benyomást kelthetünk. Az első találkozások során könnyen ronthatunk az első benyomáson, ha nem figyelünk a mondandónkra.
Amikor új emberrel ismerkedünk meg, gyakran észre sem vesszük, de rossz benyomást kelthetünk. Fontos odafigyelni arra, milyen témákról beszélünk az első találkozáskor, mert bizonyos mondatokkal nemcsak rossz képet festhetünk magunkról, hanem kínos helyzetbe is hozhatjuk a másikat. Az új ismertségek és barátságok kialakítása izgalmas, de első találkozáskor különösen fontos az óvatosság a kommunikációban – írja a Life.hu.
Az első találkozás alkalmával kerülni kell bizonyos kifejezéseket, ha jó benyomást szeretnénk kelteni
- Az „ami a szívemen, az a számon” mondat például instant vörös zászló lehet, mert a másik érzéketlennek, önzőnek tarthat minket. Bár ez az állítás erény is lehetne, az első találkozáskor érdemes visszafogni az őszinte kinyilatkoztatásokat, hiszen a barátság kialakulása után úgyis kiderül a nyíltságunk. A jó első benyomás érdekében empatikusnak és kedvesnek kell lenni.
- A „Minden rendben? Nyúzottnak tűnsz” típusú megjegyzés negatív visszacsatolásként rögzül, és sokakban önbizalomhiányt válthat ki. Helyette célszerű a semlegesebb kérdéseket használni, például: „Hogy vagy?” vagy „Rossz volt a napod?”.
- A „Te nem olyan vagy, mint a többi” kifejezés kedvesnek tűnhet, de sértő, mert összehasonlítja a másikat egy csoport tagjaival, azt sugallva, hogy nem tartjuk teljes értékű embernek. Ezzel saját sztereotip gondolkodásunkat is feltárjuk, ami nem előnyös a benyomás szempontjából.
- Az „Az exem…” kezdetű mondat az első találkozáskor tiltólistás, mivel a múltbéli kapcsolatok felemlegetése érzelmi elérhetetlenséget, összehasonlítgatást jelezhet, és valószínű, hogy az illető még nem dolgozta fel a múltat. Ha a beszélgetés mégis erre terelődik, érdemes ködösíteni, majd a témát más irányba terelni.
- Túl sok, túl személyes információ megosztása szintén kerülendő, mert zavarba hozhatja a másikat, aki még nem ismer minket eléggé, és betolakodunk a személyes szférájába. Az intimitást csak fokozatosan, a megfelelő bizalom kialakulása után szabad építeni.
