Fél térdre ereszkedett a srác, ám ami utána történt, arra egyikük sem számított

Nem bírta tovább: név nélkül, a Redditen adta ki magából minden bántatát egy teljesen elkeseredett nő, akinek a párja három év együttlét után hirtelen, a baráti társasága előtt fogta magát és fél térdre ereszkedett. Mondani sem kell, a nő azt hitte, végre eljött a lánykérés pillanata, hiszen már beszélgettek a házasságról. Igaz, inkább azt beszélték meg, hogy a távolabbi jövőben esküdnének, nem mostanában, ő mégis azt hitte, talán eljött a nagy pillanat. Meg is könnyezte a jelenetet, ám a barátja közölte vele, csak poénkodott.

Fél térdre ereszkedett a párja, azt hitte a nő, végre eljött a lánykérés pillanata

Fotó: Carolina/Unsplash/Képünk illusztráció

Fél térdre ereszkedett a férfi, megalázó helyzetbe került miatta a nő

A múlt héten vacsoráztunk a barátaival, amikor egyszer csak, minden előjel nélkül letérdelt elém. A szívem majdnem megállt. A barátai felszisszentek, a szemem könnybe lábadt, ő pedig elkezdett nevetni. Azt mondta, nyugi, csak viccelt. Mindenki nevetett, de én legszívesebben elsüllyedtem volna szégyenemben. Borzasztóan megalázva éreztem magam

– írta a reddites, hozzátéve, hogy párja ezt követően még azt is a fejéhez vágta, hogy egyszerűen túl érzékeny.

Mondtam neki, hogy nem volt vicces, mert megalázónak éreztem. Erre azt felelte, hogy egyszerűen nem értem a tréfát, és most már fél tényleg megkérni a kezem.

A nő történetét olvasva többen is megnyugtatták, hogy teljesen normális az, ahogy reagált a párja tettére. Megírták neki: inkább ne is várjon a lánykérésre a férfitól, inkább szakítson vele.

Ez tök felesleges, kegyetlen és megalázó volt, nem beszélve arról, mennyire éretlen az, aki ilyet csinál. Őszintén sajnálom, hogy a barátod egy ilyen s*ggf*j

– írta egy kommentelő, akivel többen is egyetértettek. A hozzászólók közül jó páran azt is megjegyezték, nemcsak a vicc volt csúnya, hanem az is, hogy a férfi utána sem akarta figyelembe venni a nő érzéseit.