Egy friss házaspár észrevette, hogy nem kapott esküvői ajándékot a férfi szüleitől, az ok mindenkit meglepett

Egy frissen házasodott nő a Redditen szokatlan történetet mesélt el. A nő elmondja olvasóinak, hogy férjével észrevették, a férfi szülei nem adtak nekik esküvői ajándékot. A pár kérdőre vonta a szülőket, akik válasza megdöbbentette az újdonsült házaspárt.

A házaspár nem értette, miért nem kaptak esküvői ajándékot Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az esküvői ajándék kérdésére hihetetlen válasz érkezett

Egy újdonsült házaspár csodálatos esküvője után után észrevette, hogy minden meghívott vendég ajándékkal érkezett a neves alkalomra, kivéve a férj szülei. A pár először nem értette, a szülők miért nem ajándékozták meg őket, de kínosnak érezték feltenni a kérdést.

Furcsa volt, mert anyagilag jól állnak és a férjem bátyjának szép esküvői ajándékot adtak. Nemcsak, hogy mi nem kaptunk ajándékot, de még kártyát sem írtak, semmit.

A férfit felzaklatta, hogy szülei semmivel sem lepték meg őket az életük egyik legfontosabb napján. Pár nap után a férj összeszedte a bátorságát és megkérdezte a szüleit, mi az oka a viselkedésüknek.

A férfi kedvesen tette fel a kérdést, hiszen nem értette, hogy szándékosan vagy véletlenül nem adtak nekik ajándékot. A férj 60 éves apja ekkor elmondta, nem adtak ajándékot, helyette elszállásolták az esküvőre érkező rokonokat.

A szülők úgy gondolták, hogy a 20 családtag elszállásolása és a rájuk költött pénz a házaspár ajándéka. A feleség elmondása szerint a szülők ajánlották fel, hogy elszállásolják a rokonokat.

20 ember nagy anyagi terhet jelenthez egy háztartás számára, de a szülők egy kártyával vagy más olcsó aprósággal is meglephették volna a friss házasokat. A feleségnek rosszul esett az apósáék döntése és tanácsot kér a követőitől.

Az olvasóknak is furcsa a szülők viselkedése. Érdekesnek találták, hogy a férfi testvére kapott esküvői ajándékot, de az új házaspár megbeszélés nélkül ajándék nélkül maradt. A szülők viselkedése rossz üzenetet közvetít, de az olvasók azt tanácsolják, hogy ne ragaszkodjanak a nehezteléshez, helyette lépjenek túl az eseten - írja a People.