Egy friss házaspár észrevette, hogy nem kapott esküvői ajándékot a férfi szüleitől, az ok mindenkit meglepett

A szülők válasza megdöbbentette az újdonsült feleséget.
Egy frissen házasodott nő a Redditen szokatlan történetet mesélt el. A nő elmondja olvasóinak, hogy férjével észrevették, a férfi szülei nem adtak nekik esküvői ajándékot. A pár kérdőre vonta a szülőket, akik válasza megdöbbentette az újdonsült házaspárt.
Egy újdonsült házaspár csodálatos esküvője után után észrevette, hogy minden meghívott vendég ajándékkal érkezett a neves alkalomra, kivéve a férj szülei. A pár először nem értette, a szülők miért nem ajándékozták meg őket, de kínosnak érezték feltenni a kérdést.
Furcsa volt, mert anyagilag jól állnak és a férjem bátyjának szép esküvői ajándékot adtak. Nemcsak, hogy mi nem kaptunk ajándékot, de még kártyát sem írtak, semmit.
A férfit felzaklatta, hogy szülei semmivel sem lepték meg őket az életük egyik legfontosabb napján. Pár nap után a férj összeszedte a bátorságát és megkérdezte a szüleit, mi az oka a viselkedésüknek.
A férfi kedvesen tette fel a kérdést, hiszen nem értette, hogy szándékosan vagy véletlenül nem adtak nekik ajándékot. A férj 60 éves apja ekkor elmondta, nem adtak ajándékot, helyette elszállásolták az esküvőre érkező rokonokat.
A szülők úgy gondolták, hogy a 20 családtag elszállásolása és a rájuk költött pénz a házaspár ajándéka. A feleség elmondása szerint a szülők ajánlották fel, hogy elszállásolják a rokonokat.
20 ember nagy anyagi terhet jelenthez egy háztartás számára, de a szülők egy kártyával vagy más olcsó aprósággal is meglephették volna a friss házasokat. A feleségnek rosszul esett az apósáék döntése és tanácsot kér a követőitől.
Az olvasóknak is furcsa a szülők viselkedése. Érdekesnek találták, hogy a férfi testvére kapott esküvői ajándékot, de az új házaspár megbeszélés nélkül ajándék nélkül maradt. A szülők viselkedése rossz üzenetet közvetít, de az olvasók azt tanácsolják, hogy ne ragaszkodjanak a nehezteléshez, helyette lépjenek túl az eseten - írja a People.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.