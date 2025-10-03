RETRO RÁDIÓ

Csak 5 százalék esélye van, hogy túlélje: Napok óta teljes gőzzel keresik az erdőben elveszett 6 éves kisfiút

Az anyuka szerint a gyermek nem magától tűnt el. A rendőrség minden lehetséges keresési módszert bevetett, egyelőre eredménytelenül.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.10.03. 05:30
A hatóságok napok óta keresik az erdőben elveszett kisfiút, Darius MacDougallt. A hatéves Darius szeptember 21-én tűnt el az Albertában található Crowsnest Pass közelében, miközben a családjával kempingezett. Sétálni indult más gyerekekkel, ám nem tért vissza, azóta sincs nyoma.

Napok óta keresik az erdőben elveszett kisfiút (fotó: Maegan Bernicky Facebook)

A keresés azonnal megkezdődött: a rendőrség, mentőcsapatok, kutyás keresők, drónok, helikopterek és búvárok is bekapcsolódtak az akcióba, a hegyvidéki és sűrű erdős terepen azonban rendkívül nehéz a kutatás. A hatóságok becslése szerint Darius túlélési esélye sajnos mindössze 5 százalék.

Az édesanya, Maegan Bernicky szerint a kisfiú eltűnése nem lehet véletlen:

Semmi sem logikus abból, ami történt. Valaki tud valamit azon a hegyen. Egy gyerek nem tűnik el csak úgy. Harcolni fogok, hogy a rendőrség kiderítse, mi is történt valójában.

Nincs sok esély az erdőben elveszett kisfiú megtalálására

Az anya elmondta: Darius autizmussal él, így lehet, hogy a keresők hívásaira sem reagál, még a saját nevére sem. Ezért a keresés során most különösen figyelnek arra, hogy ne keltsenek túl nagy zajt, nehogy megijesszék és távolabb űzzék a fiút - írja a Metro.

A napok óta tartó eredménytelen kutatásban már a hatóságok is kétségbeesettek:

Ha Darius még mindig a közelben van, úgy hiszem, már nincs életben. Minden rendelkezésünkre álló taktikát kipróbáltunk. Nem maradt sok lehetőségünk.

– mondta Gina Slaney őrmester.

Az édesanya mindeközben reménykedik, de kétségek között él:

Ahogy jönnek az álmatlan éjszakák, azon tűnődöm, hol van? Biztonságban van? Mennyire fél? Tudja, hogy szeretem? Azt kérdezem, miért pont őt? Ez szinte egyáltalán nem is tűnik valóságosnak, olyan, mint egy rossz álom. Készen állok az ébredésre.

– mondta megtörten. 

 

