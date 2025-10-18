RETRO RÁDIÓ

Ennyi, itt a vége: leáll a népszerű üzenetküldő alkalmazás

Erről jó, ha te is tudsz! Mutatjuk a részleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 17:00
A Meta - amely többek között a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosa - nem verte nagy dobra, hogy hamarosan leállítja az egyik népszerű alkalmazását.

A techóriás ugyanis nemrégiben közölte, hogy 2025. december 15-én leállítja a Messenger Windows és macOS rendszerekre telepíthető, számítógépes appjait. Így ezután a chatalkalmazás már csak a böngészőkön keresztül lesz elérhető.

A Messenger alkalmazás Mac-re történő használata megszűnik. A megszűnés után nem fogsz tudni bejelentkezni az alkalmazásba, és automatikusan átirányítanak a Facebook weboldalára, hogy ott üzeneteket küldhess

– figyelmeztet a Meta, akik hozzátették, a felhasználókat egy felugró ablakban tájékoztatják majd a változásról.

A techóriás azt nem közölte, hogy pontosan miért állítják le a Messenger számítógépes applikációját, de valószínűleg az ok az lehet, hogy a használata annyira minimális lett, ami miatt nem éri meg azt folyamatosan fejleszteni. Sok felhasználó egyszerűen a Facebook Messenger webhelyet használja már csak.

A Meta szerint világszerte több mint három milliárd ember használja a Facebookot legalább havonta egyszer. Ezeknek a felhasználóknak azonban a túlnyomó többsége mobilalkalmazásokon vagy asztali weboldalakon keresztül jelentkezik be - írja a The Sun.

 

