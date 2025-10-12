RETRO RÁDIÓ

„Mosolyognak az angyalok” – szívszorító sorokkal búcsúznak az elhunyt magyar kislánytól

Lotti hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után hunyt el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 14:45
Módosítva: 2025.10.12. 14:59
Hajdu Lotti Roxínház gyász elhunyt

Elhunyt Hajdu Lotti, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. D osztályos tanulója. A kislány a Roxínház tagjaként több előadásban, köztük A Pál utcai fiúk musicalben is szerepelt, a társulat most megható szavakkal búcsúzik.

Búcsúznak a betegségben elhunyt kislány szerettei
Fotó: Pixabay

Az elhunyt kislány betegséggel küzdött

Drága Lotti!
Tudjuk, most mosolyognak az angyalok, mert egy TÜNDÉR érkezett közéjük. Ők, most odafent a mennyországban már biztos megkértek, hogy ha úgy adódik, segítsd nekik megvédeni a mennyei grundot, mert tudják, neked ebben már tapasztalatod van.

írta megható bejegyzésében a társulat, hozzátéve, hogy Lotti dacolt a betegségével és kitartóan küzdött.

Tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON és elmentél megvédeni..

– zárták soraikat, megjegyezve, ez az a pillanat, amikor tényleg elfogytak a szavak.

 

