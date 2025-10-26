A Facebookon is a Fidesz tarolt október 23-án
Megérkezett a Digitális Szuverenitás Központ összesítése.
Deák Dániel a közösségi oldalán osztotta meg a Digitális Szuverenitás Központ összesítését, ami alapján október 23-án a Facebookon is a Fidesz tarolt.
A Facebookon is a Fidesz tarolt október 23-án – a Digitális Szuverenitás Központ elkészítette az összesítést. Részletek:
Magyar Péter egészen nevetséges dolgokat írt ki arról, hogy a Facebookon mennyien követték az ő rendezvényét. Ezért is érdemes megvizsgálni a valódi számokat: a Digitális Szuverenitás Központ elküldte nekem, hogy a Fidesz és az ellenzék október 23-án mennyi interakciót és videómegtekintést tudott szerezni.
Teljes félreértés az, ahogy Magyar Péter és a balliberális sajtó csupán egy-egy Facebook-oldalt kiragadva készít összehasonlításokat, hiszen a Fidesznek egy nagy közössége van a digitális térben is. Ennek megfelelően, ha valamire való elemzést akarunk készíteni, akkor oldalak sokaságát kell összehasonlítani egymással.
Éppen ezért a Digitális Szuverenitás Központ megvizsgálta, hogy a száz legtöbb interakciót hozó fideszes és az ugyancsak a száz legtöbb interakciót hozó ellenzéki pártpolitikai oldal mekkorát ment október 23-án.
Természetesen igazságtalan lenne csak a Fideszt a Tiszával összehasonlítani, mert akkor a Fidesz hatalmasat nyerne, ezért az ellenzéki Facebook-oldalak közé bele van számítva Fekete-Győr Andrástól kezdve Karácsony Gergelyen át mindenki. És még így is a Fidesz több videómegtekintést és interakciót hozott október 23-án.
Tehát nemcsak az utcákon voltak legalább kétszer többen a patrióták, hanem a digitális térben is győzelmet arattak!
– írta Deák Dániel, aki részletes adatokat is megosztott:
