Rohantak a mentők: focizó kisfiúra dőlt a sportpálya kapuja Csepelen

Mentő sietett kedden délután a csepeli Béke téri sportpályához, ahol kis híján tragikus baleset történt: a sportpálya úgynevezett dühöngőjének kerítése egy ott játszó kisfiúra dőlt.

A csepeli sportpálya dühöngőjének egyik kerítéseleme zuhant rá a focizgató fiúcskára. Kiderült, hogy a kerítést korábban megrongálhatták (Fotó: Google Maps)

Focizó srácra dőlt rá a csepeli pálya kerítése

Úgy tudjuk, hogy a gyermek éppen focizott, amikor a kerítés egyik eleme egyszer csak kidőlt, méghozzá egyenesen a labdázó fiúra. Információink szerint valóságos csoda történt: a gyermek nem sérült meg súlyosabban – a helyszínre siető mentő végül könnyebb sérülésekkel, biztonsági okokból vitte őt kórházba. A helyieket azonban nem csak felháborították, hanem meg is ijesztették a történtek, ugyanis a környékbeliek szerint az eset sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Nem csoda, hogy az eset után a „dühöngőt” rögtön lezárták, azóta is tábla és leszalagozott kapu figyelmezteti az arra járókat a veszélyre.

Az eset kapcsán a helyi önkormányzat is megszólalt:

„A csepeli önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 14-én a Béke téri sportpálya (dühöngő) egyik kerítéseleme kidőlt, amelynek következtében egy, a helyszínen tartózkodó gyermek könnyebben megsérült. Az esetet követően az önkormányzat haladéktalanul intézkedett a balesetveszély elhárítása érdekében, a sérült gyermek orvosi ellátásban részesült” – közölte Csepel Önkormányzata. Ezzel egyidőben a helyszíni vizsgálatok is megkezdődtek, ebből újabb döbbenetes dologra derült fény: a kerítés korántsem véletlenül dőlt ki, azt ugyanis korábban valaki, vagy éppen valakik megrongálhatták.

A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a vaskerítés elem nem természetes elhasználódás miatt dőlt ki, hanem azt ismeretlen személy(ek) korábban kivághatták

– szögezték le. Az önkormányzat azonnal intézkedett és feljelentést tett a rendőrségen a jelenleg még arctalan, ismeretlen tettes vagy tettesek ellen.

Az önkormányzat az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a sportpálya mielőbb biztonságosan használható legyen.

– szól a közlemény.