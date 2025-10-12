Bombafenyegetés Csepelen: rettenetes, mire vetemedett egy férfi, kivonult a rendőrség

A tettes azt állította, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A bombafenyegetés hamisnak bizonyult.
Bombafenyegetés miatt elfogtak egy férfit Csepelen – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap. Mint kiderült, a fenyegetés valótlannak bizonyult.
A tájékoztatás szerint a rendőrséget szombat este, 20 óra 43 perckor hívta fel egy férfi azt közölve, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök a helyszínen nem találtak robbanószerkezetet, a bejelentés valótlan volt – írja az MTI.
A telefonálót a kerületi rendőrök alig fél órán belül elfogták XXI. kerületi lakcímén. A 44 éves M. Lászlót a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságán előállították, gyanúsítottként kihallgatták közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.
