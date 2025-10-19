Most érkezett: szörnyű buszbaleset történt, sok a halott

RETRO RÁDIÓ

A tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.19. 08:15
baleset tragédia rendőrség busz

Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte szombaton a rendőrség.

Fotó: Unsplash (Illusztráció!)

A baleset előző este történt, amikor a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.

A sofőr "rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (...), majd egy homokdűnének ütközött és felborult" – tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.

A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott. A férfit ezt követően a rendőrségre szállították - írja az MTI.

Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve

– derült ki a rendőrségi közleményből.

„A áldozatok családtagjainak és barátainak őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ebben a nagy fájdalommal teli időszakban” – nyilatkozta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az X közösségi oldalon.

 

