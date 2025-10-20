RETRO RÁDIÓ

Mégis lesz népszavazás a bulinegyed kiválásáról Erzsébetvárosban

Történelmi népszavazás készül belső Erzsébetvárosban: a lakossági gyűlésen elsöprő többséggel döntöttek a leválási folyamat elindításáról. A bulinegyed kiválását azért kezdeményezik a VII. kerületből, hogy a „háromnapos legénybúcsúk városává” torzult negyed visszanyerje élhetőségét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 17:43
A bulinegyed régóta viták központjában áll Erzsébetvárosban. Csütörtök este elindult egy folyamat: mintegy 90 résztvevő jelenlétében, egyetlen tartózkodás mellett döntöttek a helyiek arról, hogy hivatalosan is kezdeményezik a népszavazást a városrész leválásáról a VII. kerületről. A gyűlés szervezői Szabó György, a Mazsök elnöke, és Frölich Róbert országos főrabbi voltak , ők ketten indították el a leválási kezdeményezést, és most felhatalmazást kaptak, hogy tárgyalásokat kezdjenek a szomszédos V., VI. és VIII. kerületek vezetőivel.

A bulinegyed a helyiek szerint egyre élhetetlenebb Fotó:  Metropol

Mint azt a Metropol  megírta, a rabbik korábban már polgárőrséget is szerveztek, válaszul az egyre tarthatatlanabb állapotokra. Szerintük a városrész, amely egykor a történelmi zsidónegyed szíve volt, mára élhetetlenné vált. A helyiek koszra, zajra, közlekedési káoszra, és növekvő közbiztonsági problémákra panaszkodnak, ugyanakkor az önkormányzat szerint minden a tervek szerint halad, sőt, nemrég hosszabbították meg a sétálóutcás tesztidőszakot, hogy "modernebb városi életminőség" jöhessen létre.

A valóságban azonban sok lakó inkább elköltözne, a maradók közül pedig egyre többen érzik úgy, hogy magukra maradtak. A „háromnapos legénybúcsúk városává” váló negyedben a lakók mindennapi életét lehetetlenné teszik az éjszakai zajok, a tömegek, és az infrastruktúra túlterheltsége. A rabbik szerint ez nemcsak vallási vagy történelmi kérdés, ez már a lakhatóság határairól szól.

A népszavazás célja az lenne, hogy  belső Erzsébetváros, a bulinegyed, amely jelenleg a VII. kerület része, önálló entitásként csatlakozhasson egy másik, talán jobban gazdálkodó vagy hatékonyabban működő kerülethez. A csütörtöki fórumon ugyan nem képviseltette magát az erzsébetvárosi önkormányzat, de a folyamat most már hivatalos irányt vett.

A következő hetekben a két rabbi egyeztetéseket kezdeményez a potenciális befogadó kerületek vezetőivel. Bár az út hosszú lesz, a kezdeményezés mindenképp példátlan: korábban nem fordult elő, hogy egy budapesti városrész népszavazással kérte volna a leválását.

 

 

