Magyar Péter Brüsszel mentelmi pajzsa mögött masíroz

A miniszterelnök bírálta az Európai Parlament döntését. Orbán Viktor Kossuth Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy nem ért egyet az Európai Parlamenttel abban, hogy nem adta ki Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát. A miniszterelnök szerint mindez jól mutatja, hogy Brüsszel politikai okokból védi saját embereit, akkor is, ha súlyos vádak merülnek fel ellenük. A teljes beszámolónkat az interjúról olvasd el itt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Brüsszel politikai síkra tereli, ami nem oda való

Ugyanis a kormányfő szerint a mentelmi ügyek nem politikai természetűek, hanem köztörvényes bűncselekményekről van szó - írja a Ripost.

Itt lopásról, sőt garázdaságról beszélünk.

– emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a brüsszeli döntés a magyar emberek szemében aláássa az igazságszolgáltatás hitelességét.

Mindegy, mit csinál a Tisza vagy annak elnöke, soha nem fogják kiadni a mentelmi jogát, mert ez az a zsinór, amin keresztül bábként tudják mozgatni.

– fogalmazott Orbán. Hangsúlyozta: ha Brüsszelnek engednie kellene egy jogi eljárásnak, az veszélyeztetné az esélyeiket a jövő évi választásokon, ezért inkább „futnak a pénzük után”.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt és vezetője nem a magyar választók akaratát követi, hanem a brüsszeli érdekeket szolgálja. De mint mondta:

A Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és a jövőben sem fogja.

A miniszterelnök szavai szerint a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy megvédje az ország szuverenitását, és ne engedje, hogy Brüsszel politikai játszmái felülírják a magyar jogrendet.

Tekintsd meg a teljes interjút:



