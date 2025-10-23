„Nem kell őket nevelni, mégis anyának érzem magam” – Nagyon bizarr hobbinak hódol egy nő

Élethű – úgynevezett reborn – babákból alapított családot egy nő, aki elképesztő összegeket volt képes kiadni egy-egy játék babára. Sokszor az utcán is megállítják, hogy megnézzék a „kisbabákat”, annyira megtévesztő a hasonlóság.

A játék baba „családot” elképesztő összegekből vásárolta meg magának a nő / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Élethű baba: egy négygyermekes ÉDESanya elképesztő összegeket költ rájuk

A 42 éves dél-karolinai mentőtiszt, Mary Lee Beatson eddig már 21 ezer dollárt (körülbelül 7 millió forintot) költött több mint húsz „reborn” babára – azaz olyan élethű darabokra, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a valódi csecsemőkre. Négy saját gyermeke mellett gondozza ezeket a babákat is, habár – mint mondja – napi szinten nem foglalkozik velük.

A babák azért vannak, hogy neked örömet szerezzenek – míg a gyerekeidért mindig ott kell lenned. A babák a gyűjtő igényeit elégítik ki

– magyarázta el Mary.

A reborn babák kézzel festett, igen részletgazdag alkotások szeplőkkel, anyajegyekkel, sőt egyedi arckifejezésekkel is. Bár nem sírnak és nem kell őket tisztába se tenni, egy-egy darab akár 20 ezer fontba (nagyjából 8 millió forintba) is kerülhet – írja a Daily Mail.

Mary párja, a 49 éves Darrik elfogadja a nő különös hobbiját. Az anyukának egyébként négy felnőtt gyermeke van az előző házasságából, akik mellett két másik gyereket is segített felnevelni. Az érdeklődése egy halloween tematikájú boltban talált zombi baba miatt vette kezdetét, még évekkel ezelőtt. A baba hibás volt, de Mary felújította, és annyira aranyosnak találta, hogy nem tudta elrakni. Ekkor kezdett el valódi kinézetű babák után kutatni, majd idővel egy egész „családot” alapított belőlük.

Marynek ma már 21 különböző babája van, sőt, igen különleges darabokat is a gyűjteményében tudhat, úgy mint egy tündért, egy vörös vérfarkast és két zöld űrlényt.

A gyűjtemény fenntartása mellesleg drága hobbi:

Nagyon sokba kerülnek, de egyszerű életet élek. Inkább babaruhákra költök, mint a divatra

– jelentette ki Mary.

A reborn babák ára 30 fonttól (körülbelül 13 ezer forint) indul, de a legélethűbb darabok – például valódi hajjal vagy mesterséges légzést utánzó szerkezettel – több tízezer fontot is elérhetnek. Egy brit nőnél például a rendőrség betörte az ajtót, mert egy otthon hagyott babát a zajok alapján valódi csecsemőnek hittek. Maryt is gyakran megállítják az utcán, amikor a „gyerekeit” sétáltatja – egyszer egy idős nő meg is ijedt a kétfejű, „összenőtt” darabtól.