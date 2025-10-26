"Anyukám követeli, hogy változtassam meg a lányom nevét, mert a múltra emlékezteti"

Egyes szülők egészen a baba megszületéséig titokban tartják a baba nevét, míg mások már a terhesség alatt nyíltan megosztják. Bár nincs helyes vagy helytelen módja ennek, egy anyuka megosztotta, hogyan befolyásolhatják a döntéshozatalodat mások, ezzel a saját igényeidet háttérbe szorítva.

Az újdonsült anyuka nem akarja megváltoztatni lánya nevét / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Az anyuka nem változtatná meg lánya nevét, anyja kedvéért

Redditen fejtette ki gondolatait a 26 éves anyuka, aki végig titokban tartotta gyermeke nevét jó okból - mégsem sült el jól a dolog.

Épp most szültem meg a lányomat, Annabelle-t. Előre nem jelentettem be, mert korábban egy családtagom ellopta egy babanév ötletét, és abból hatalmas dráma kerekedett. Anyám kíváncsi volt, de határozottan titokban akartam tartani

- idézi szavait a Mirror.

Miután megszületett a baba, anyukája gyengéden megfogta a kezét, majd megkérdezte, hogy hívják a gyermeket, mert alá kellett írni a születési anyakönyvi kivonatot. Ekkor közölte az anyuka, hogy Annabelle, az édesanyja elsápadt és apukája sem tűnt túl boldognak. Pár perccel később az újdonsült nagymama egy kifogással hazaszaladt, biztosítva, hogy később visszajön segíteni neki.

Most otthon vagyok a babával, és anyukám nem beszélt velem annyit. Régebben minden nap beszéltünk, ezért zavart ez a hirtelen viselkedés.

Áthívta húgát Emily-t, hogy hátha tud valamit anyukája hirtelen hangulatváltozása okáról.

Amikor megérkezett a házamhoz, elmesélte, hogy véletlenül hallotta, ahogy apám és anyám vitatkoznak, mert körülbelül tíz évvel ezelőtt apámnak viszonya volt egy Annabelle nevű kollégával

- írta a posztoló.

Édesapja, miután megtudta, hogy Emily átment a lányhoz, ő is elhatározta, hogy elmegy hozzá. Apja megékezése után rögtön azzal kezdte, hogy meg tudná-e változtatni a baba nevét, mire a lány rákérdezett. A férfi beismerte végül a viszonyt, majd elmesélte, hogy anyjának való könyörgése után nem váltak el, de azóta is hányinger kerülgeti, ha meghallja ezt a nevet.

A redditor elmagyarázta, hogy ennek ellenére nem volt hajlandó más nevet adni gyermekének, mivel férje nagymamája után nevezték el a gyermeket. „Apám könyörgött és könyörgött, hogy változtassak meg, mondván, anya éppen pakolt, és a nővéréhez tartott.”